Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Denver Awards

Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Denver Awards!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Geoff Johnson - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players
Best Choreography Of A Play Or Musical
Zachary Chiero and Dallas Padoven - GUYS & DOLLS - Merely Players
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jennie Albert - GUYS & DOLLS - Merely Players
Best Direction Of A Musical
Mona Wood-Patterson - GUYS & DOLLS - Merely Players
Best Direction Of A Play
Zachary Chiero - THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE - Merely Players
Best Ensemble
THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE - Merely Players
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Charles Ford - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players
Best Music Direction & Orchestra Performance
Angela Steiner - LITTLE SHOP OF HORRORS - DCPA Wolf Theatre
Best Musical
GUYS & DOLLS - Merely Players
Best New Play Or Musical
ANNE BONNY - Shifted Lens & Two Cent Lion
Best Performer In A Musical
Mandy Irons - GUYS & DOLLS - Merely Players
Best Performer In A Play
Adam Fontana - SWING STATE - Merely Players
Best Play
STEEL MAGNOLIAS - The Candlelight
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Charles Ford - SWING STATE - Merely Players
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mona Wood-Patterson - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players
Best Supporting Performer In A Musical
Stephen Bowers - GUYS & DOLLS - Merely Players
Best Supporting Performer In A Play
Erika Vetter - SWING STATE - Merely Players
Best Theatre For Young Audiences Production
YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN - The Arts Hub
Favorite Local Theatre
Merely Players
