 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Denver Awards

See who audiences selected as their favorites last season!

By: Jan. 13, 2026
Click Here for More on BWW Regional Awards
Winners Announced For The 2025 BroadwayWorld Denver Awards Image

Winners have been announced for the 2025 BroadwayWorld Denver Awards! 

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. This year the BroadwayWorld Regional Awards were bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

Want to be notified when nominations open for next year? Sign up for our newsletters here.

2025 BroadwayWorld Denver Award Winners

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Geoff Johnson - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players

Best Choreography Of A Play Or Musical
Zachary Chiero and Dallas Padoven - GUYS & DOLLS - Merely Players

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jennie Albert - GUYS & DOLLS - Merely Players

Best Direction Of A Musical
Mona Wood-Patterson - GUYS & DOLLS - Merely Players

Best Direction Of A Play
Zachary Chiero - THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE - Merely Players

Best Ensemble
THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDWARD TULANE - Merely Players

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Charles Ford - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players

Best Music Direction & Orchestra Performance
Angela Steiner - LITTLE SHOP OF HORRORS - DCPA Wolf Theatre

Best Musical
GUYS & DOLLS - Merely Players

Best New Play Or Musical
ANNE BONNY - Shifted Lens & Two Cent Lion

Best Performer In A Musical
Mandy Irons - GUYS & DOLLS - Merely Players

Best Performer In A Play
Adam Fontana - SWING STATE - Merely Players

Best Play
STEEL MAGNOLIAS - The Candlelight

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Charles Ford - SWING STATE - Merely Players

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mona Wood-Patterson - JACOB MARLEY'S CHRISTMAS CAROL - Merely Players

Best Supporting Performer In A Musical
Stephen Bowers - GUYS & DOLLS - Merely Players

Best Supporting Performer In A Play
Erika Vetter - SWING STATE - Merely Players

Best Theatre For Young Audiences Production
YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN - The Arts Hub

Favorite Local Theatre
Merely Players

Winners can download graphics here.


Don't Miss a Denver News Story
Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...


Videos