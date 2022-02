SABATON annoncerer

Sidste år har været udfordrende og samtidig truende for bands over hele verden: Det har været en tid med usikkerhed, bekymringer og frygt for aldrig at kunne vende tilbage til status quo for turnéer.

Men SABATON er ikke et band, der lader sig slå ud af vanskelige omstændigheder. I stedet for at opgive deres visioner og ambitioner, har den svenske metalbataljon smedet deres monumentale turnéplaner således at de kan præsentere det for deres fans i dag: En turné, der får fans' hjerter til at slå hurtigere. Hvis du lukker øjnene og lytter omhyggeligt, kan du allerede høre lyden af brølende guitarer som torden over en slagmark. Du kan indfange de episke melodier som sejrrige hymner efter en fortjent sejr, og du kan mærke spændingen i en sensation, der nærmer sig: "The Tour To End All Tours".

I foråret 2022 vil SABATON besøge 26 byer i 17 lande - heriblandt København/Royal Arena d. 6. marts 2022 - og bringe deres banebrydende moderne metal til folket og levere imponerende live shows, i en kulisse der endnu engang vil sætte baren højt for koncerter af denne slags. SABATON får selskab af det finske heavy metalveteraner LORDI.

Pär Sundström, SABATONs medstifter og bassist udtaler:

"We have all been waiting for far too long for this... And we are more ready than ever.

By the time we start this tour we will have a whole treasure chest of new songs to play along with a lot of other surprises. You do not want to miss The Tour to End All Tours."

Billetsalget starter onsdag 7. juli 2021 kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk. Du kan også læse mere på bandets hjemmeside: https://www.sabaton.net/tour/

Early birds bliver belønnet! Alle der køber en billet til SABATONs "The Tour To End All Tours" før fredag 9. juli 2021 kl. 17.00, vil få eksklusivt gratis adgang til bandets Exitfest Headline Show livestream som foregår 9. juli kl. 21.00. Dette er bandets første show i halvandet år, så fans bør ikke gå glip af denne mulighed!

Billetpriser: PL1 sidde: kr. 500 (+45 gebyr) / PL2U Stå: kr. 450 (+45 gebyr) / PL3 sidde: kr. 400 (+45 gebyr) / PL4 sidde: kr. 350 (+45 gebyr)

Billetsalget starter onsdag 7. juli kl. 10.00 kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk

Live Nation presale: mandag 5. juli kl. 10.00 til onsdag 7. juli kl. 09.00

OM SABATON:

SABATON is arguably the most important band to emerge from the modern metal scene, journeying forth with confidence on a steady ascendence that's rewarded them with five Metal Hammer Golden Gods Awards (including Best Live Band three different years) and multiple nominations for the Swedish equivalent of the Grammy Awards, the Grammis. In 2016, "The Last Stand" debuted at No. 1 in three different European countries and cracked the Top 3 in four others. Brodén (vocals), Sundström (bass), Chris Rörland (guitar), Hannes van Dahl (drums), and Tommy Johansson (guitar) curate a festival of their own, Sabaton Open Air, that started back in 2008, as well as their own forward-thinking Sabaton Cruise, that is being held since 2009. Their last album "The Great War" cracked the Top 10 in 11 countries including #1 positions in Switzerland, Germany and Sweden.

