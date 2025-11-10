DAMERNE FORST Comes to Aarhus Teater

Enter Your Email to Unlock This Article



Damerne først is coming to the Aarhus Teater this month. The performance is set for 27 November at 19.30.

Anna Libak, Sørine Gotfredsen og Anne Sophia Hermansen har i mange år været markante stemmer i samfundsdebatten, og de kan ikke lade være med at engagere sig i tidens aktuelle spørgsmål. Som nære venner diskuterer de i podcasten Damerne først tidsånden og de tendenser, der præger vores samtid.

Sammen analyserer og kritiserer de tidens (u)orden på en måde, der både underholder og provokerer. Og de er ikke bange for at bryde den gode stemning med deres ærlige meninger. Nu møder Anna, Sørine og Anne Sophia deres lyttere live på scenen, hvor de drøfter, hvad der sker lige nu, og hvad der rører sig hos publikum, som bliver inddraget i samtalen undervejs.

