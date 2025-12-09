DEAR EVAN HANSEN Comes to Aarhus Teater in 2026

🎭 NEW! Denmark Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Denmark & beyond. ✨ Sign Up

Dear Evan Hansen er en vedkommende og hjertegribende historie om længslen efter at blive set og høre til. Musicalen, der er skabt i 2015, har spillet med kæmpe succes på bl.a. Broadway i New York og i West End i London og blev i 2021 filmatiseret. Musikken og de fantastisk rørende sange er skrevet af Grammy-, Tony-, Olivier- og Oscar vinderne Benj Pasek og Justin Paul, som også stod bag sangteksterne til filmene La La Land og The Greatest Showman.

Nu kan du for første gang opleve den geniale musical Dear Evan Hansen i Danmark, skabt i et samarbejde mellem Aarhus Teater, Det Kongelige Teater og LION Musicals.

Evan er ung, ensom og lider af social angst. Da en klassekammerat begår selvmord, bliver et brev, Evan har skrevet til sig selv, misforstået som et afskedsbrev fra kammeraten til Evan. Den afdødes familie tror nu fejlagtigt, at de var bedste venner. Evan Spiller med på bedraget og roder sig ind i et spind af løgne. Samtidig vokser hans popularitet på skolen og de sociale medier. Evan er fanget i en halsbrækkende løgn, og sandheden vil føre til et smerteligt opgør med ham selv og alle omkring ham.

Oplev Aarhus Teaters unge stortalent Thorbjørn Hedegaard i hovedrollen som Evan Hansen med et stærkt hold af både nye stjerner og erfarne kræfter omkring sig. Den prisvindende instruktør Sara Cronberg iscenesætter i samarbejde med koreograf Melker Sörensen, som de også gjorde med musicalen EVITA på Aarhus Teater i 2023. Det sceniske univers og kostumerne er lagt i hænderne på scenograf Karin Gille, hvis arbejde senest kunne opleves på Aarhus Teater i musicalklassikeren The Sound of Music, og i sæson 25/26 kreererede hun også kostumer til Teaterkoncert Thomas Helmig.

Få Broadway-nyheder på WhatsApp Få de seneste opdateringer, nyheder og eksklusiv dækning direkte i appen.