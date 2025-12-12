EN HYLDEST TIL LAEREREN Comes to the Aarhus Teater

🎭 NEW! Denmark Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Denmark & beyond. ✨ Sign Up

Deltag i Aarhus Teater Lærings alternative skoledag, hvor vi hylder læreren og lader inspirationen flyde frit mellem indsigtsfulde oplæg, skarpe debatter og overraskende indslag.

Vi slutter af i (scene)kunstens verden med at se Aarhus Teater og Christian Lollikes Reumertvindende forestilling Skolekomedien, der er baseret på autentiske fortællinger fra lærere og elever over hele landet.

Alle er velkomne, men konferencen henvender sig særligt til lærere, pædagoger, skoleledere og andre der arbejder i den danske folkeskole.

FORELØBIGT SKOLESKEMA

• Fællessamling og –sang

• Undervisning i Musik, Dansk, Samfundsfag, Historie og Drama med gæstelærere

• Frikvarter med Klassens-time-kage og fødselsdagssang

• Debat – sammen sætter vi spot på udfordringer, muligheder og glæder ved lærerens rolle i dag

• Klassetur - Skolekomedien på Aarhus Teaters Store Scene

