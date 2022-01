ADAM & NOAH Comes to the Royal Arena This Month

Det her bliver vores største og sidste nyhed til jer.

Vi har altid afsluttet vores turnéer med et kæmpe brag af et show på et stort venue, som vi har annonceret mod slutningen af vores tour.

Denne gang er det lidt anderledes og større, fordi det ikke blot er afslutningen på vores tour - det også er afslutningen på Adam & Noah.

Derfor har vi gjort det ultimative og booket det absolut største venue, vi kunne finde i Danmark,

ROYAL ARENA!

Vores management har skældt os meget ud, for det er åbenbart ikke billigt at leje den der arena, men vi har holdt fast i, at vi vil gå ud med stil og holde en kæmpe fest med jer.

Det bliver naturligvis uden alt det der konfetti og ildkanoner - altså salen er dyr nok i sig selv jo,

men vi lover, at det bliver sjovt, og du får lov til at overvære det sidste og største show med os, når vi takker af.

Vi håber, du har lyst til at komme, og vi håber at se alle jer, der har fulgt os i mange år, de nye der er kommet til og især jer, der har fulgt med helt fra starten i 2015.

Det har været en fantastisk rejse, og vi glæder os til at slutte den af med stil.

Jalla fuck af vi ses lørdag d.22 januar 2022 i Royal Arena!!!

Adam & Noah"

ADAM & NOAH "FARVEL & TJAK"

Royal Arena lørdag 22. januar

Billetsalget starter 1. september kl. 10.00

Billetsalg: adamognoah.dk / allthingslive.dk

Billetpriser fra: kr. 200,- + gebyr

PL1 "Se mig, jeg vigtig!" kr. 345,- + billetgebyr kr. 20,-

PL2 "Kartoffelrækkerne" kr. 295,- + billetgebyr kr. 20,-

PL3 "Perlerækkerne" kr. 245,- + billetgebyr kr. 20,-

PL4 "Langsom og nærig" kr. 200,- (alle påtrykt begrænset udsyn)

https://www.royalarena.dk/en/event/adam-noah