Emanuela Boisbouvier estrena nueva película, Jaunt, en Apple TV

Written by Tom White

Emanuela Boisbouvier se prepara para el estreno de su nuevo largometraje Jaunt, que llegará a Apple TV en abril. La película está dirigida por Alexi Papalexopoulos y está protagonizada por Boisbouvier junto a Blake Worrell. Se trata de una comedia romántica con espíritu de road trip, íntima y contemporánea, que conecta emoción y humor. La historia sigue a un fotógrafo que atraviesa problemas de salud mental durante la pandemia de COVID y que, de manera inesperada, conoce a una joven francesa que está de visita en Los Ángeles. A partir de ese encuentro, ambos deciden emprender un viaje por carretera hasta San Francisco, un recorrido físico y emocional en el que aprenden a escucharse, a acompañarse y a encontrar formas de lidiar con las heridas y recuerdos de su pasado.

No es la primera vez que la actriz, nacida en Costa Rica, trabaja para Apple TV desde que se mudó de Mónaco a Los Ángeles hace diez años. A lo largo de este tiempo, ha ido construyendo una sólida carrera internacional. Además de Jaunt, Emanuela ha rodado otra serie para Apple TV, cuyo estreno está previsto para el próximo año, consolidando así su relación con la plataforma.

Más allá de su carrera en cine y televisión, Emanuela siempre ha considerado que el teatro es una parte fundamental en la vida de un actor, una disciplina que ha perseguido de forma constante y que planea seguir desarrollando. Boisbouvier protagonizó la obra Phoenix, escrita por Scott Organ, junto al actor Gus Schlanbusch, producida por Aegis Theater Company y dirigida por Michael Yavnieli, en el Broadwater Theater de Los Ángeles. La obra tuvo una temporada con entradas agotadas y regresó por demanda popular con una extensión de tres semanas, confirmando la buena acogida del público. Antes de eso, en California, trabajó con La Jolla Playhouse en San Diego, una experiencia clave en su formación teatral.

Emanuela Boisbouvier ha logrado numerosos premios desde el inicio de su carrera. Su primer cortometraje, Margins, que dirigió y protagonizó, tuvo un exitoso recorrido por festivales, acumulando varios galardones y llamando la atención por su mirada personal y sensible.

Recientemente, la actriz se ha trasladado a Nueva York, donde está entusiasmada por continuar desarrollando su carrera en cine, televisión y teatro, atraída por las oportunidades creativas y artísticas que ofrece la Gran Manzana.

Además, Emanuela ha prestado su imagen a Coca-Cola, participando en dos comerciales internacionales, ampliando así su presencia en el ámbito publicitario y reforzando su perfil como actriz de proyección global.

Photo Credit: Emanuela Boisbouvier