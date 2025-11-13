 tracker
Photos: Lincoln Center Fall Gala Honored Bayo Ogunlesi, Raising Over $6.7 Million

Tituss Burgess hosted the annual event at David Geffen Hall supporting free and Choose-What-You-Pay programming.

By: Nov. 13, 2025
Lincoln Center for the Performing Arts held its Fall Gala on Wednesday, November 12, 2025, at David Geffen Hall, where it honored Bayo Ogunlesi, co-founder of Global Infrastructure Partners and Treasurer and Vice Chair of Lincoln Center’s Board. Check out photos of the event.

The evening was hosted by actor Tituss Burgess, known for Unbreakable Kimmy Schmidt and the Tony Award-winning Oh, Mary!.

The gala raised more than $6.7 million, with all proceeds supporting Lincoln Center’s year-round free and Choose-What-You-Pay performances and community programs.

Notable attendees included Dr. Mariko Silver, President and CEO of Lincoln Center; Shanta Thake, Ehrenkranz Chief Artistic Officer; Bayo Ogunlesi; and Tituss Burgess. Additional guests included Nona Hendryx, Kwame Onwuachi, Steven R. Swartz, Katherine Farley, Jerry I. Speyer, Susan Hess, John Hess, Perri Peltz, Eric Ruttenberg, Lana Turner, Sherri Westin, David Westin, Nanar Yoseloff, Tony Yoseloff, Council Member Gale A. Brewer, Senator Brad Hoylman-Sigal, Assembly Member Linda Rosenthal, First Deputy Mayor Randy Mastro, and Commissioner of Cultural Affairs Laurie Cumbo.

Photo Credit: Dave Kotinsky/Getty Images for Lincoln Center

Tituss Burgess

Tituss Burgess

Tituss Burgess

Mariko Silver, Adebayo O. Ogunlesi and Steven R. Swartz

Adebayo O. Ogunlesi, Mariko Silver and Steven R. Swartz

Adebayo O. Ogunlesi

Kenneth Frazier and Adebayo O. Ogunlesi

Shanta Thake, Robyn Coles and Mariko Silver

Steven R. Swartz

Adebayo O. Ogunlesi

Adebayo O. Ogunlesi

Mariko Silver, Nona Hendryx, and Shanta Thake

Nona Hendryx, Jordana Leigh and Laurie A. Cumbo

Gale Brewer

Linda Rosenthal and Brad Hoylman-Sigal

Adebayo O. Ogunlesi

Mariko Silver and Selwyn Vickers

Lincoln Center's Fall Gala Honoring Bayo Ogunlesi

David Westin, Sherrie Westin and Katherine Farley

Mariko Silver and Shanta Thake

Mariko Silver

Steven R. Swartz

Laurie A. Cumbo, Mariko Silver and Linda Rosenthal

Jordana Leigh and Stephen Robinson

Mariko Silver and Shanta Thake

Adebayo O. Ogunlesi

Linda Rosenthal and Brad Hoylman-Sigal

Mariko Silver

Kenneth Frazier and Adebayo O. Ogunlesi

Shanta Thake

Adebayo O. Ogunlesi, Mariko Silver and Steven R. Swartz

Adebayo O. Ogunlesi and Kwame Onwuachi

Steven R. Swartz

Kwame Onwuachi

Mariko Silver and Shanta Thake

Shanta Thake

Mariko Silver and Kwame Onwuachi

Mariko Silver

Amelia Quist-Ogunlesi and Adebayo O. Ogunlesi

DJ Belina Becker


