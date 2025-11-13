Photos: Lincoln Center Fall Gala Honored Bayo Ogunlesi, Raising Over $6.7 Million

Tituss Burgess hosted the annual event at David Geffen Hall supporting free and Choose-What-You-Pay programming.
Lincoln Center for the Performing Arts held its Fall Gala on Wednesday, November 12, 2025, at David Geffen Hall, where it honored Bayo Ogunlesi, co-founder of Global Infrastructure Partners and Treasurer and Vice Chair of Lincoln Center’s Board. Check out photos of the event.
The evening was hosted by actor Tituss Burgess, known for Unbreakable Kimmy Schmidt and the Tony Award-winning Oh, Mary!.
The gala raised more than $6.7 million, with all proceeds supporting Lincoln Center’s year-round free and Choose-What-You-Pay performances and community programs.
Notable attendees included Dr. Mariko Silver, President and CEO of Lincoln Center; Shanta Thake, Ehrenkranz Chief Artistic Officer; Bayo Ogunlesi; and Tituss Burgess. Additional guests included Nona Hendryx, Kwame Onwuachi, Steven R. Swartz, Katherine Farley, Jerry I. Speyer, Susan Hess, John Hess, Perri Peltz, Eric Ruttenberg, Lana Turner, Sherri Westin, David Westin, Nanar Yoseloff, Tony Yoseloff, Council Member Gale A. Brewer, Senator Brad Hoylman-Sigal, Assembly Member Linda Rosenthal, First Deputy Mayor Randy Mastro, and Commissioner of Cultural Affairs Laurie Cumbo.
Photo Credit: Dave Kotinsky/Getty Images for Lincoln Center
Mariko Silver, Adebayo O. Ogunlesi and Steven R. Swartz
Adebayo O. Ogunlesi, Mariko Silver and Steven R. Swartz
Adebayo O. Ogunlesi
Kenneth Frazier and Adebayo O. Ogunlesi
Shanta Thake, Robyn Coles and Mariko Silver
Mariko Silver, Nona Hendryx, and Shanta Thake
Nona Hendryx, Jordana Leigh and Laurie A. Cumbo
Linda Rosenthal and Brad Hoylman-Sigal
Mariko Silver and Selwyn Vickers
Lincoln Center's Fall Gala Honoring Bayo Ogunlesi
David Westin, Sherrie Westin and Katherine Farley
Mariko Silver and Shanta Thake
Mariko Silver
Laurie A. Cumbo, Mariko Silver and Linda Rosenthal
Jordana Leigh and Stephen Robinson
Mariko Silver and Shanta Thake
Mariko Silver
Adebayo O. Ogunlesi and Kwame Onwuachi
Kwame Onwuachi
Mariko Silver and Kwame Onwuachi
Amelia Quist-Ogunlesi and Adebayo O. Ogunlesi
DJ Belina Becker
