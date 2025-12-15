 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; THE LIGHTNING THIEF Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; THE LIGHTNING THIEF Leads Best Musical! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Juliette Coleman - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 77%

Chantelle Currie & Alarna Harris - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 23%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Dian Johansson - ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 38%

Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 35%

Amelia Slatter - WINNIE THE POOH - PIP Theatre 17%

Kim Phillips, Chantelle Currie & Janelle Kerr - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 7%

Kim Phillips, Chantelle Currie, Natalie Howie & Janelle Kerr - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 3%

Best Dance Production
DOPPELKLANG - Kerrod Box, Kelsey Dell / Backbone Festival 44%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 29%

WINDY TALES - KSP Theatre Inc 27%

Best Direction Of A Musical
Kurtis Laing - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 67%

Janelle Kerr - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 18%

Janelle Kerr - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 15%

Best Direction Of A Play
Solar Chapel - ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 36%

Indiah Morris - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 19%

Chelsea August - MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 18%

Hollie Bryan - WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 15%

Calum Johnston - MUD - Salad Days Collective x PIP Theatre 9%

Janelle Kerr - INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 2%

Best Ensemble
ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 39%

HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 37%

PIP THEATRE'S CHILDREN'S ENSEMBLE - PIP Theatre 10%

NATURAL HORSE - PIP Theatre 9%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 2%

WINDY TALES - KSP Theatre Inc 2%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Noah Milne - NATURAL HORSE - Salad Days Collective x PIP Theatre 31%

Noah Milne - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 29%

Noah Milne - MUD - Salad Days Collective x PIP Theatre 17%

Russell Jensen - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 12%

Russell Jensen - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 12%

Best Musical
THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 44%

TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 30%

WINNIE THE POOH - PIP Theatre 22%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 4%

Best New Play Or Musical
HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 32%

WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 24%

MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 22%

KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 22%

Best Performer In A Musical
Aimee Sheather - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 38%

Kyle Armstrong - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 18%

William Kasper - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 18%

Nykita O’Keeffe - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 17%

Hamish Wells - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 9%

Best Performer In A Play
Jazz Zhao - MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 27%

Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 23%

Madeline Armit - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 19%

Rebel Star - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 9%

Tai Kane-Potaka - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 9%

Dana Summer - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 7%

Izabela Wasilewska - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 5%

Best Play
ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 33%

HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 20%

MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 13%

KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 11%

THE NATURAL HORSE - Salad Days Collective x PIP Theatre 10%

WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 10%

INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 2%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 52%

Hollie Bryan - WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 48%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Madeline Armit & Tai Kane-Potaka - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers 70%

Russell Jensen - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 15%

Russell Jensen - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 15%

Best Supporting Performer In A Musical
Mia Lierich - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 47%

Anna Ryan - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 37%

Cast of Eurobeat Moldova - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 16%

Best Supporting Performer In A Play
Alisha O'Brien - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 69%

Cast of Interviews With Loneliness - INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 31%

Best Theatre For Young Audiences Production
WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 37%

WINNIE THE POOH - PIP Theatre 20%

CHARLOTTE'S WEB - PIP Theatre 17%

ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD VERY BAD DAY - PIP Theatre 14%

ARTISTE - Brymore Productions 5%

CHUCK! - Queensland Theatre: Little Play Days / Brymore Productions 3%

THE BUREAU OF UNTOLD STORIES - Brymore Productions 3%

Favorite Local Theatre
PIP Theatre 55%

Shepherd's Purse Theatre Company 42%

KSP Theatre Inc, Burpengary 3%

