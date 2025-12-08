Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; PIP Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Brisbane & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Juliette Coleman
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
76%
Chantelle Currie & Alarna Harris
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
24%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Dian Johansson
- ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
36%
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
35%
Amelia Slatter
- WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
18%
Kim Phillips, Chantelle Currie & Janelle Kerr
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
7%
Kim Phillips, Chantelle Currie, Natalie Howie & Janelle Kerr
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
4%Best Dance Production DOPPELKLANG
- Kerrod Box, Kelsey Dell / Backbone Festival
43%
EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
29%WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
28%Best Direction Of A Musical
Kurtis Laing
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
65%
Janelle Kerr
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
19%
Janelle Kerr
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
16%Best Direction Of A Play
Solar Chapel
- ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
34%
Indiah Morris
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
20%
Chelsea August
- MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
19%
Hollie Bryan
- WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
15%
Calum Johnston
- MUD
- Salad Days Collective x PIP Theatre
10%
Janelle Kerr
- INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
3%Best Ensemble HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
38%
ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
37%PIP THEATRE'S CHILDREN'S ENSEMBLE
- PIP Theatre
11%NATURAL HORSE
- PIP Theatre
10%EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
2%WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Noah Milne
- NATURAL HORSE
- Salad Days Collective x PIP Theatre
30%
Noah Milne
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
28%
Noah Milne
- MUD
- Salad Days Collective x PIP Theatre
18%
Russell Jensen
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
12%
Russell Jensen
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
11%Best Musical THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
43%TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
31%WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
22%EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
4%Best New Play Or Musical HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
33%MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
23%WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
23%KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
21%Best Performer In A Musical
Aimee Sheather
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
37%
Kyle Armstrong
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
19%
William Kasper
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
18%
Nykita O’Keeffe
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
17%
Hamish Wells
- TICK TICK… BOOM!
- Good Time Theatrics x PIP Theatre
9%Best Performer In A Play
Jazz Zhao
- MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
27%
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
22%
Madeline Armit
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
18%
Rebel Star
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
10%
Tai Kane-Potaka
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
10%
Dana Summer
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
7%
Izabela Wasilewska
- ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST
- PIP Theatre
5%Best Play ALL THE WORLD'S A STAGE
- Shepherd's Purse Theatre Company
31%HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers / Backbone Festival
20%MAKE ME BETTER MA
- Jazz Zhao / Backbone Festival
14%KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
12%THE NATURAL HORSE
- Salad Days Collective x PIP Theatre
11%WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
11%INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ada Lukin
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
52%
Hollie Bryan
- WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
48%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Madeline Armit & Tai Kane-Potaka
- HOT GIRLS DON'T POO
- The Sh*t Stirrers
69%
Russell Jensen
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
15%
Russell Jensen
- WINDY TALES
- KSP Theatre Inc
15%Best Supporting Performer In A Musical
Mia Lierich
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
45%
Anna Ryan
- THE LIGHTNING THIEF
- Hanson Creative
38%
Cast of Eurobeat Moldova
- EUROBEAT MOLDOVA
- KSP Theatre Inc
17%Best Supporting Performer In A Play
Alisha O'Brien
- KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN
- East Under Theatre Company / Backbone Festival
68%
Cast of Interviews With Loneliness
- INTERVIEWS WITH LONELINESS
- KSP Theatre Inc
32%Best Theatre For Young Audiences Production WHAT'S IN THE WOODS?
- Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions
36%WINNIE THE POOH
- PIP Theatre
19%CHARLOTTE'S WEB
- PIP Theatre
18%ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD VERY BAD DAY
- PIP Theatre
15%ARTISTE
- Brymore Productions
6%CHUCK!
- Queensland Theatre: Little Play Days / Brymore Productions
4%THE BUREAU OF UNTOLD STORIES
- Brymore Productions
3%Favorite Local Theatre
PIP Theatre
59%
Shepherd's Purse Theatre Company
39%
KSP Theatre Inc, Burpengary
3%