 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; 35MM: A MUSICAL EXHIBITION Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 01, 2025
Click Here for More on BWW Regional Awards
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards; 35MM: A MUSICAL EXHIBITION Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Australia - Brisbane Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Juliette Coleman - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 76%

Chantelle Currie & Alarna Harris - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 24%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 38%

Dian Johansson - ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 30%

Amelia Slatter - WINNIE THE POOH - PIP Theatre 19%

Kim Phillips, Chantelle Currie & Janelle Kerr - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 9%

Kim Phillips, Chantelle Currie, Natalie Howie & Janelle Kerr - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 4%

Best Dance Production
DOPPELKLANG - Kerrod Box, Kelsey Dell / Backbone Festival 40%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 30%

WINDY TALES - KSP Theatre Inc 30%

Best Direction Of A Musical
Kurtis Laing - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 67%

Janelle Kerr - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 19%

Janelle Kerr - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 15%

Best Direction Of A Play
Solar Chapel - ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 29%

Indiah Morris - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 23%

Chelsea August - MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 20%

Hollie Bryan - WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 15%

Calum Johnston - MUD - Salad Days Collective x PIP Theatre 11%

Janelle Kerr - INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 3%

Best Ensemble
HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 37%

ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 32%

PIP THEATRE'S CHILDREN'S ENSEMBLE - PIP Theatre 14%

NATURAL HORSE - PIP Theatre 11%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 3%

WINDY TALES - KSP Theatre Inc 3%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Noah Milne - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 29%

Noah Milne - NATURAL HORSE - Salad Days Collective x PIP Theatre 28%

Noah Milne - MUD - Salad Days Collective x PIP Theatre 20%

Russell Jensen - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 12%

Russell Jensen - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 11%

Best Musical
THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 45%

TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 31%

WINNIE THE POOH - PIP Theatre 20%

EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 4%

Best New Play Or Musical
HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 30%

MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 25%

KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 23%

WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 22%

Best Performer In A Musical
Aimee Sheather - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 35%

Kyle Armstrong - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 20%

William Kasper - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 20%

Nykita O’Keeffe - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 17%

Hamish Wells - TICK TICK… BOOM! - Good Time Theatrics x PIP Theatre 8%

Best Performer In A Play
Jazz Zhao - MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 30%

Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 22%

Madeline Armit - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 14%

Rebel Star - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 11%

Tai Kane-Potaka - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 10%

Dana Summer - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 8%

Izabela Wasilewska - ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST - PIP Theatre 6%

Best Play
ALL THE WORLD'S A STAGE - Shepherd's Purse Theatre Company 25%

HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers / Backbone Festival 19%

MAKE ME BETTER MA - Jazz Zhao / Backbone Festival 17%

KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 14%

THE NATURAL HORSE - Salad Days Collective x PIP Theatre 13%

WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 11%

INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 2%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Ada Lukin - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 53%

Hollie Bryan - WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 47%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Madeline Armit & Tai Kane-Potaka - HOT GIRLS DON'T POO - The Sh*t Stirrers 65%

Russell Jensen - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 17%

Russell Jensen - WINDY TALES - KSP Theatre Inc 17%

Best Supporting Performer In A Musical
Mia Lierich - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 46%

Anna Ryan - THE LIGHTNING THIEF - Hanson Creative 39%

Cast of Eurobeat Moldova - EUROBEAT MOLDOVA - KSP Theatre Inc 16%

Best Supporting Performer In A Play
Alisha O'Brien - KATIE IS A MARKER SNIFFING LESBIAN - East Under Theatre Company / Backbone Festival 68%

Cast of Interviews With Loneliness - INTERVIEWS WITH LONELINESS - KSP Theatre Inc 32%

Best Theatre For Young Audiences Production
WHAT'S IN THE WOODS? - Backbone Theatre For Babies / Brymore Productions 35%

CHARLOTTE'S WEB - PIP Theatre 19%

WINNIE THE POOH - PIP Theatre 18%

ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD VERY BAD DAY - PIP Theatre 15%

ARTISTE - Brymore Productions 6%

THE BUREAU OF UNTOLD STORIES - Brymore Productions 4%

CHUCK! - Queensland Theatre: Little Play Days / Brymore Productions 3%

Favorite Local Theatre
PIP Theatre 65%

Shepherd's Purse Theatre Company 31%

KSP Theatre Inc, Burpengary 4%

Wrong region? Click here.


Don't Miss a Australia - Brisbane News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos