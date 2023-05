Pocket Show O MUSICAL DOS MUSICAIS Honors Famous Broadway Musicals

Have you ever thought what would happen if great Broadway classics came together in one show?

With artistic direction by Fernanda Chamma, O Musical dos Musicals brings together young talents and renowned names of the Brazilian Musical Theater in a unique Pocket Show format.

Fosse, Anastácia, Mamma Mia, Chicago, Hairspray, Les Miserables, Cabaret, Wicked, Grease, Newsies, Heathers, Matilda, Mean Girls, SIX, 13, Hamilton, among other famous musicals will be part of the tribute at Teatro Nair Bello.

During the season we will have the special participation of Arízio Magalhães, Arthur Berges, Roberto Justino, Gigi Debei, Sienna Belle, Maria Clara Rosis, Danilo de Moura, Vinicius Loyola, Natália Antunes, Ana Araújo, Joyce Cosmo, in addition to dance schools, Escola de Atores Wolf Maya, and 60 actors, singers and dancers in different numbers. You will never watch the same show in the 14 sessions proposed by the project. An immersion into the world of National and International Musical Theater.



O Musical dos Musicals promises entertainment for the whole family.

The presentations will take place at Teatro Nair Bello, will have an unprecedented format with an audience and seats among the scenery. The public will be able to participate in the experience of being on stage with the company, these so-called BACKSTAGE seats will be drawn at the beginning of each session.

The repertoire and cast of the shows for the Sunday sessions will be composed and aimed at children and youth throughout the season.

photo by Divulgação

Já pensou o que aconteceria se grandes clássicos da Broadway se unissem em um só espetáculo?



Com direção artística de Fernanda Chamma, O Musical dos Musicais reúne jovens talentos e nomes consagrados do Teatro Musical em um formato único de Pocket Show.

Fosse, Anastácia, Mamma Mia, Chicago, Hairspray, Les Miserables, Cabaret, Wicked, Grease, Newsies, Heathers, Matilda, Mean Girls, SIX, 13, Hamilton, entre outros famosos musicais farão parte do tributo, apresentado por todo mundo, agora no palco do Teatro Nair Bello.

photo by Divulgação

Durante a temporada teremos a participação especial de Arízio Magalhães, Arthur Berges, Roberto Justino, Gigi Debei, Sienna Belle, Maria Clara Rosis, Danilo de Moura, Vinicius Loyola, Natália Antunes, Ana Araújo, Joyce Cosmo, além de escolas de dança, a Escola de Atores Wolf Maya, e de 60 atores, cantores e bailarinos em números diversos. Você nunca assistira o mesmo espetáculo nas 14 sessões propostas pelo projeto. Uma imersão ao mundo do Teatro Musical Nacional e Internacional.

O Musical dos Musicais promete entretenimento para toda família.

As apresentações acontecerão no Teatro Nair Bello, possuirão formato inédito com plateia e assentos por entre o cenário. O publico poderá participar da experiência de estar em cena junto a companhia, esses chamados assentos BACKSTAGE serão sorteados no inicio de cada sessão.

O repertório e elenco dos espetáculos das sessões de domingo serão compostos e direcionados ao público infanto-juvenil durante toda a temporada.

photo by Divulgação

Serviço:

O MUSICAL DOS MUSICAIS

Local: Teatro Nair Bello - Shopping Frei Caneca

De 06.05 à 04.06

Sextas 21h

Sábados 21h

Domingo 17h

CLASSIFICACAO LIVRE

Vendas:

Sympla e bilheteria do Teatro Nair Bello

https://bileto.sympla.com.br/event/82116?utm_source=site-symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_82116

Ficha técnica:

Direção: Fernanda Chamma

Direção Musical: Vinicius Loyola e Catarina Marcato

Coreografias: Fran Ribeiro, Manu Casado e Natália Antunes,

Direção Residente: Manu Casado

Design de Luz: Rodrigo Sawl

Produção: Ellen Simões e Eduardo Munhoz

Stage Manager: Eduardo Munhoz