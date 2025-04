DON GIOVANNI by Mozart to Open at São Paulo’s Theatro Municipal With a Innovative Approach and Full of Humor

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Get ready, opera lovers! Considered one of the greatest operas of all time, Don Giovanni by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) is set to make a grand entrance at the Theatro Municipal de São Paulo from May 2nd to 10th, with seven captivating performances. This production promises to bring a fresh, lively perspective to one of the most celebrated works in the operatic repertoire.

Don Giovanni, whose full title is Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (The Rake Punished, Don Giovanni), is a masterful blend of comedy, melodrama, and supernatural elements. Originally premiered in Prague in 1787, the opera is based on a centuries-old Spanish legend about a charming yet reckless libertine. Its libretto was crafted by Lorenzo Da Ponte (1749-1838), who collaborated with Mozart on some of his most famous operas, creating a story that has captivated audiences for centuries.

What makes this upcoming production particularly exciting is its playful approach to the story’s origins. The director, Hugo Possolo, renowned for his expertise in circus ring and clowning, will infuse the performance with elements of circus and humor, portraying Don Giovanni as a sort of illusionist of love and mischief. This imaginative take aims to highlight the comedic and theatrical roots of the opera, making it accessible and entertaining for a broad audience.

Adding to the magic, the musical direction will be led by maestro Roberto Minczuk, who will conduct the Orquestra Sinfônica Municipal, ensuring a vibrant and dynamic musical experience. The production’s creative vision promises a lively, engaging show that honors Mozart’s timeless music while offering a fresh, humorous perspective.

Don Giovanni remains one of Mozart’s "trio of masterpieces" with libretto by Da Ponte, praised for its rich storytelling and complex characters. This new staging at the São Paulo opera house is sure to be a memorable event for both longtime fans and newcomers alike.

Don’t miss this unique opportunity to experience Mozart’s genius with a playful twist—mark your calendars for May and enjoy a night of music, humor, and theatrical wonder!

The director, Hugo Possolo, will infuse the performance with elements of circus and humor.

photo by Larissa Paz.

Com abordagem que retoma a origem cômica que a inspirou, Don Giovanni contará com elementos do circo e da palhaçaria, colocando o protagonista como uma espécie de ilusionista de seus interesses românticos. A ópera terá direção cênica de Hugo Possolo, conhecido por sua assinatura como mestre do picadeiro, e direção musical de Roberto Minczuk, maestro titular que fará a regência da Orquestra Sinfônica Municipal. Ela será apresentada em sete récitas de 2 a 10 de maio.

Prepare-se para uma experiência única no mundo da ópera! Entre os dias 2 e 10 de maio, o Theatro Municipal de São Paulo receberá a tão aguardada montagem de Don Giovanni, uma das obras mais célebres de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), considerada uma das maiores óperas de todos os tempos. E desta vez, a produção promete surpreender o público ao resgatar suas raízes cômicas, incorporando elementos do circo e da palhaçaria, além de transformar o protagonista em uma espécie de ilusionista de seus próprios interesses românticos.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Portrait of Mozart by Barbara Kraft.

Sob a direção cênica de Hugo Possolo, mestre do picadeiro e conhecido por seu talento no teatro popular, a montagem traz uma abordagem que mistura humor, crítica social e uma linguagem acessível. Segundo Possolo, “a ideia é fazer uma conexão direta com o público, usando recursos que vão além da ópera tradicional, incluindo trechos recitativos em português e uma estética que remete ao circo e à palhaçaria”. Assim, Don Giovanni deixa de ser apenas uma obra clássica para se tornar uma peça teatral vibrante, divertida e crítica.

A direção musical fica por conta do renomado maestro Roberto Minczuk, que comandará a Orquestra Sinfônica Municipal, enquanto o Coro Lírico Municipal, sob regência de Hernán Sánchez Arteaga, também participará desta produção. O elenco será formado por talentosos cantores, com diferentes intérpretes para as funções principais em cada uma das sete récitas, garantindo diversidade e frescor à apresentação.

A história de Don Giovanni retrata um libertino declarado, que vive uma saga de seduções frustradas e conflitos com seu passado. Inspirada por histórias de autores como Tirso de Molina (1579-1648), G. Bertati (1735–1815) e Molière (1622—1673) — responsável por criar o personagem Dom Juan — a ópera de Mozart e Lorenzo Da Ponte (1749-1838) é uma mistura de tragédia e comédia, que explora a complexidade do personagem principal e suas relações com as mulheres que desafiam sua arrogância.

A montagem também destaca a força das personagens femininas: Donna Anna, uma romântica que acredita na sinceridade de Don Giovanni; Donna Elvira, que busca vingança mas acaba se deixando envolver pelo protagonista; e Zerlina, uma personagem de origem popular que enfrenta o conquistador com coragem. Essas figuras revelam uma força que desafia o próprio Don Giovanni, trazendo uma camada de profundidade e empoderamento à narrativa.

Don Giovanni is considered one of the greatest operas of all time.

photo by Larissa Paz.

Desde sua estreia em 1787, em Praga, Don Giovanni conquistou plateias e críticos ao redor do mundo, graças à sua combinação de música inovadora e texto afiado. Entre os momentos mais marcantes estão a ária Madamina il catalogo e questo, comumente conhecida como a ária do Catálogo, interpretada por Leporello, e as canções de Don Giovanni e suas parceiras femininas, que permanecem até hoje como ícones da ópera, assim como a ária de Champanhe ('Fin ch'han dal vin'), quando, em uma velocidade alucinante, ele dá instruções exuberantes a Leporello para organizar uma festa naquela mesma noite, num staccato de tirar o fôlego.

A produção no Theatro Municipal de São Paulo promete ser uma releitura contemporânea dessa obra clássica, com uma linguagem que dialoga com o presente e expõe, com ironia, as questões do patriarcado e do machismo. Como explica Hugo Possolo, “a ideia é mostrar que a ópera é uma arte acessível a todos, uma mistura de drama, música e elementos cênicos que podem envolver o público de forma direta e divertida”.

Com ingressos variando de R$33 a R$210, a montagem de Don Giovanni é uma oportunidade imperdível para quem deseja apreciar uma obra que é símbolo da história da ópera mundial, agora com uma roupagem moderna, crítica e cheia de humor.

Don Giovanni is a masterful blend of comedy, melodrama, and supernatural elements.

photo by Larissa Paz.



SERVIÇO:

Theatro Municipal - Sala de Espetáculos

DON GIOVANNI

Drama jocoso em dois atos de Wolfgang Amadeus Mozart e libreto de Lorenzo da Ponte



CORO LÍRICO MUNICIPAL

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL



Sexta-feira, 02/05, 20h

Sábado, 03/05, 17h

Domingo, 04/05, 17h

Terça-feira, 06/05, 20h

Quarta-feira, 07/05, 20h

Sexta-feira, 09/05, 20h

Sábado, 10/05, 17h

Roberto Minczuk, direção musical

Hugo Possolo, direção cênica

Hernán Sánchez Arteaga, regente do Coro Lírico Municipal

Vera Hamburger, cenografia

Fernando Passetti, cenógrafo assistente

Elisa Faulhaber, figurino

Miló Martins, design de luz

Jorge Garcia, coreografia

Westerley Dornellas, visagismo

Piero Schlochauer, assistente de direção cênica

dias 2, 4, 7 e 10

Hernán Iturralde, Don Giovanni

Camila Provenzale, Donna Anna

Anibal Mancini, Don Ottavio

Luisa Francesconi, Donna Elvira

Michel de Souza, Leporello

Carla Cottini, Zerlina

Savio Sperandio, Comendador

Fellipe Oliveira, Masetto

dias 3, 6 e 9

Homero Velho, Don Giovanni

Ludmilla Bauerfeldt, Donna Anna

Jabez Lima, Don Ottavio

Monique Galvão, Donna Elvira

Saulo Javan, Leporello

Raquel Paulin, Zerlina

Sérgio Righini, Comendador

Rogério Nunes, Masetto



Ingressos: R$33 a R$210 (inteira).

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos. Pode conter histórias de agressão física, insinuação de consumo de drogas e insinuação leve de sexo.

Duração aproximada: 190 minutos (com intervalo)

Comments

Win Two Tickets to The Great Gatsby