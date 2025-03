Como Chegar à Times Square em Nova York

Click Here for More on Tudo Sobre a Broadway

Você está fazendo planos para sua primeira viagem à cidade de Nova York. Sua viagem está reservada, a estadia no hotel confirmada e, o mais importante, você acabou de garantir ingressos para o seu musical favorito da Broadway! Um pequeno detalhe que você esqueceu: como chegar até lá?

Nova York, com seus mais de 770 km² espalhados por cinco distritos (boroughs), pode ser um desafio para quem visita pela primeira vez, mas isso não significa que sua ida ao distrito dos teatros precise ser complicada. Abaixo, explicamos as opções de transporte que vão te levar ao seu espetáculo a tempo da abertura da cortina!

Como Chegar a um Teatro da Broadway a Pé:

As ruas de Nova York estão cheias de pedestres, especialmente na região dos teatros (da 40th Street à 54th Street, entre a 6th Ave e a 8th Ave). Se você já está hospedado em Midtown e está disposto a fazer uma boa caminhada, não há motivo para não ir ao teatro a pé. Lembre-se: 10 quarteirões curtos (de norte a sul) correspondem a aproximadamente 800 metros, enquanto um quarteirão longo (de leste a oeste) equivale a cerca de três quarteirões curtos.

O que isso significa? John Tauranac explicou ao New York Times: “Num ritmo de 5 km por hora, você deve calcular cerca de um minuto por quarteirão no sentido norte-sul e de três a cinco minutos por quarteirão no sentido leste-oeste.”

Como Chegar a um Teatro da Broadway de Metrô:

O sistema de metrô de Nova York é extenso, e todos os teatros da Broadway estão a, no máximo, alguns quarteirões de uma estação. Isso significa que, não importa onde você esteja hospedado — seja no Harlem ou no Queens — a Broadway está a apenas uma viagem de metrô de distância.

A maioria dos teatros da Broadway (com exceção do Vivian Beaumont) está a uma curta caminhada da estação Times Square–42nd Street (linhas A, C, E, N, Q, R, W, S, 1, 2, 3 e 7), embora alguns estejam mais próximos de estações locais como 50th Street ou 49th Street. Verifique antes a localização do seu teatro para encontrar a estação de metrô mais próxima.

Para usar o metrô, compre um MetroCard do tipo Viagem Única, Pagamento por Viagem ou Ilimitado em uma das máquinas automáticas (encontradas nas estações). Cada viagem custa US$ 2,90, com uma taxa adicional de US$ 1 para emissão de um novo cartão.

Ah, e não se esqueça de conferir o site mta.info antes de sair, para verificar se há mudanças programadas no serviço da linha que você pretende usar!

Como Passar o MetroCard:

Segure o MetroCard com a mão direita, com o lado amarelo voltado para a esquerda. Segure o cartão de forma que a faixa preta esteja voltada para baixo, ao longo da parte inferior do cartão. Ao se aproximar da catraca, passe o cartão completamente pelo leitor localizado à direita da catraca e siga em frente.

O Que É um Cartão OMNY?

Os cartões OMNY são uma forma de pagamento relativamente nova que permite ao passageiro apenas tocar o cartão para embarcar, em vez de deslizar um MetroCard. Eles estão disponíveis para compra em algumas lojas e estações de metrô selecionadas. O custo do cartão OMNY é o mesmo do MetroCard – US$ 1.

O cartão OMNY também permite que os passageiros acumulem viagens para o limite tarifário semanal (fare capping, veja abaixo), algo que o MetroCard não permite.

Como Tocar para Embarcar em Nova York:

Tap to pay (tocar para pagar) é a maneira mais fácil de pagar sua passagem no metrô ou ônibus em Nova York. Basta tocar o seu método de pagamento por aproximação (cartão de crédito ou débito com tecnologia contactless, aplicativo de carteira digital no smartphone ou relógio, ou cartão OMNY) na tela localizada na frente da catraca, nos AutoGates ou ao entrar no ônibus. A tela mostrará se o pagamento foi aprovado.

Se for a primeira vez que você está usando o sistema, não é possível usar o mesmo método de pagamento para mais de uma pessoa consecutivamente. Caso esteja pagando por mais de uma pessoa do grupo, será necessário usar um método de pagamento diferente para cada pessoa. Depois que o pagamento inicial for processado pelo seu banco, você poderá usar o mesmo método para pagar por até quatro pessoas na mesma viagem.

Após pagar por 12 viagens (US$ 34) em um período de uma semana com o mesmo método de pagamento, as viagens seguintes nessa mesma semana serão gratuitas. Isso permite que os passageiros tenham o mesmo benefício do MetroCard Ilimitado de 7 Dias, mas sem precisar pagar o valor total antecipadamente. O limite tarifário semanal se reinicia a cada sete dias.

Como Chegar a um Teatro da Broadway de Ônibus:

Os ônibus da cidade de Nova York funcionam de forma semelhante ao metrô (basta usar um MetroCard para uma viagem de US$ 2,90) e, geralmente, atendem áreas que ficam mais distantes das estações de metrô. A maior desvantagem? Embora a passagem seja barata, os ônibus estão sujeitos ao trânsito — e como você está indo em direção ao cruzamento mais movimentado de Manhattan, os atrasos são frequentes.

Como Chegar a um Teatro da Broadway de Táxi Amarelo:

Apesar da popularidade de serviços de carro como Uber e Lyft, as ruas de Nova York ainda estão cheias de táxis amarelos. Pegar um táxi é fácil — basta levantar o braço para chamar um que esteja se aproximando. Se os números no letreiro do teto do carro estiverem acesos, o táxi está disponível. Se o letreiro estiver apagado, significa que o carro já está ocupado.

Depois de entrar no táxi, diga ao motorista para onde deseja ir — pode ser um endereço exato ou uma esquina específica — o importante é ser claro. Ao chegar ao destino, você pode pagar pela corrida com cartão de crédito ou débito (na tela touch instalada no banco de trás), sincronizar a corrida com apps de pagamento como o Curb (as instruções aparecem na própria tela) ou simplesmente pagar em dinheiro diretamente ao motorista.

Como Chegar a um Teatro da Broadway com Uber ou Lyft:

Em geral, uma corrida com Uber ou Lyft custa aproximadamente o mesmo que um táxi amarelo. Embora os táxis sejam mais fáceis de encontrar em ruas movimentadas, há duas grandes vantagens em escolher um serviço de carro por aplicativo:

Se você estiver vindo de outro distrito (borough), pode ser mais difícil encontrar um táxi. Reservar um carro pelo aplicativo pode ser mais rápido e prático se você estiver fora de Manhattan. Sem surpresas na tarifa: ao contrário dos táxis, em que você só descobre o valor total ao fim da corrida, Uber e Lyft calculam o preço antes mesmo de você entrar no carro.

Como Chegar à Times Square a Partir do Aeroporto LaGuardia (LGA):

Táxi ou Aplicativo de Corrida

Táxi Amarelo: Não há tarifa fixa para Manhattan, mas espere pagar entre US$ 40 e US$ 60, além de pedágios e gorjeta.

Uber / Lyft: Normalmente entre US$ 40 e US$ 70, dependendo do trânsito e da hora do dia.

Tempo estimado: 30 a 60 minutos

Metrô / Ônibus

M60 SBS + Metrô: Pegue o ônibus M60 Select Bus Service (SBS) no LGA até a 125th Street & Lexington Avenue. Transfira para a linha 4, 5 ou 6 do metrô no sentido downtown até a Grand Central. De lá, pegue o shuttle (S) ou a linha 7 até a Times Square.

Custo total: US$ 2,90 (com transferência gratuita)

Tempo estimado: 60 a 75 minutos

Q70 SBS + Metrô: Pegue o ônibus Q70 SBS até a estação Jackson Heights–Roosevelt Ave. Transfira para as linhas E, F ou R do metrô até Times Square–42nd Street.

Custo total: US$ 2,90 (com transferência gratuita)

Tempo estimado: 45 a 60 minutos

Observação: O Q70 é um serviço expresso, ideal para quem está vindo do aeroporto, com espaço para bagagens.

Serviços de Transporte Compartilhado

Serviços como o Go Airlink NYC e outras vans compartilhadas podem deixá-lo próximo aos principais hotéis na região da Times Square.

Custo: Cerca de US$ 25 a US$ 40 por pessoa

Tempo estimado: 60 a 90 minutos

Como Chegar à Times Square a Partir do Aeroporto JFK:

Táxi ou Aplicativo de Corrida

Táxi Amarelo: Tarifa fixa de US$ 70 do JFK para qualquer lugar em Manhattan (acrescido de pedágios, gorjeta e possíveis sobretaxas).

Uber / Lyft: Normalmente varia de US$ 70 a mais de US$ 100, dependendo do horário e da demanda.

Tempo estimado: 45 a 75 minutos (pode ser mais lento em horários de pico)

Metrô / Ônibus

AirTrain + Linha E do Metrô: Pegue o AirTrain do JFK até a estação Sutphin Blvd–Archer Ave–JFK. Transfira para o metrô linha E em direção a Manhattan e desça na estação 42nd Street–Port Authority (Times Square).

Custo total: US$ 8,75

Tempo estimado: 60 a 75 minutos

AirTrain + LIRR + Metrô ou Caminhada: Pegue o AirTrain até a Jamaica Station. Transfira para o LIRR (Long Island Rail Road) até a Penn Station. De lá, caminhe até a Times Square ou pegue uma estação de metrô.

Custo total: US$ 13 a US$ 17 (dependendo do horário)

Tempo estimado: 40 a 60 minutos

Serviços de Transporte Compartilhado

Custo: Cerca de US$ 30 a US$ 50 por pessoa

Tempo estimado: 60 a mais de 90 minutos

Como Chegar à Times Square a Partir do Aeroporto de Newark (EWR):

Táxi ou Aplicativo de Corrida

Táxi Amarelo: Sem tarifa fixa; normalmente entre US$ 70 e US$ 100, incluindo pedágios e gorjeta.

Uber / Lyft: Geralmente entre US$ 70 e US$ 120, dependendo do trânsito e do horário.

Tempo estimado: 45 a 75 minutos

Transporte Público

AirTrain + NJ Transit: Pegue o AirTrain do seu terminal até a Newark Liberty Airport Station. Transfira para o trem da NJ Transit até a Penn Station (NYC). Caminhe até a Times Square (cerca de 10 minutos) ou pegue as linhas 1, 2, 3, A, C ou E por uma estação até 42nd Street–Times Square.

Custo total: US$ 15,75

Tempo estimado: 45 a 60 minutos

Ônibus Expresso

Pegue o ônibus Newark Airport Express operado pela Coach USA. Ele para no Port Authority Bus Terminal, bem ao lado da Times Square.

Custo: US$ 18 (só ida) / US$ 30 (ida e volta)

Tempo estimado: 60 a 90 minutos

Serviços de Transporte Compartilhado

Custo: US$ 30 a US$ 50 por pessoa

Tempo estimado: 60 a mais de 90 minutos

Como Chegar à Times Square a Partir da Penn Station / Moynihan Train Hall:

Siga as placas em direção às plataformas das linhas 1, 2 ou 3 (uptown). Pegue o metrô por uma estação até a 42nd Street–Times Square.

Ou, se preferir, saia do prédio e caminhe cerca de 8 quarteirões ao norte pela 7ª Avenida.

Como Chegar à Times Square a Partir da Grand Central Station:

Siga as placas em direção à plataforma do metrô linha S (shuttle) com destino à Times Square. Ou, se preferir, saia do prédio e caminhe 4 avenidas para o oeste ao longo da 42nd Street.

Como Chegar à Times Square a Partir do Port Authority:

Você já está praticamente lá! Basta sair do terminal e caminhar uma avenida para o leste até a 7ª Avenida.

Resumo:

Não deixe que as muitas opções de transporte da cidade de Nova York te deixem estressado. Se milhões de nova-iorquinos conseguem fazer isso todos os dias, você também consegue!

Comments