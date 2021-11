BWW Review: With LGBTIQA+ Language ROYALS – O MUSICAL Gives a Modern Reinterpretation to Shakespeare's 'The Taming of the Shrew'

Following the project "Shakespeare é Pop", Sonhos Entertainment announces its new production: Royals - O Musical, based on The Taming of the Shrew. In its second show, which proposes to revisit the Bard's works with modern reinterpretations in the musical format and LGBTIQA+ language, it will run for a short season at Teatro West Plaza, every Friday in November, at 9 pm. The project's first musical, Noites de Verão (Summer Nights), based on A Midsummer Night's Dream, ran between 2016 and 2017 and competed for the Guia Gay São Paulo Award for best show, and won the Musical Cast Award for best independent show.

A Amizade do POP: Julio Velloso, Bruna Maselle,

Giulie Tanze e Allana Silva

photo by Arthur Pedroso

Shakespeare ao som de Divas Pop! Royals é a releitura contemporânea, musical e de temática LGBTQIA+ do clássico de Shakespeare "A Megera Domada". Aqui temos a história de Katherine e Edward, os filhos do Rei Anthony. Quando Edward conta a seu pai que é gay e tem um namorado, o Rei resolve intervir pelos interesses da coroa e decreta que Edward só poderá ter um relacionamento depois de sua irmã, e para se certificar de que será obedecido, contrata Marcel como segurança de seus filhos. Em meio a tudo isso Patrick chega ao reino e pede ajuda e abrigo a seu primo Heitor, namorado do Príncipe Edward, que aceita ajudá-lo. E quando menos esperam, Patrick e Katherine estão interessados um pelo outro. Será que agora o caminho estará livre para Edward e Heitor? A história é costurada por músicas de divas do Pop como Madonna, Britney Spears, Katy Perry, Ariana Grande, entre outras.

Julio Velloso as Edward and Jhony Silvano as Heitor

photo by Arthur Pedroso

SERVIÇO:

Royals - O Musical

Teatro West Plaza (Sala Laura Cardoso)

Sextas feiras às 21:00 (05 a 26/11)

Ingressos: De 30,00 a 70,00

Vendas: Ingresso para Todos

Indicação: 14 anos

Texto: Julio Velloso

Direção Geral e Coreografias: Julio Velloso

Direção Musical: Nina Felice



Elenco: Bruna Maselle, Julio Velloso, Renan Mansur, Arthur Pedroso, Jhony Silvano, Allana Silva, Giulie Tanze, Weslley Potrafke, Nicole Tacques, Herbert Brito

Direção de Produção: Amanda Bertoncini

Produção Executiva: Julio Velloso

Figurinos: Julio Velloso

Cenografia: Julio Velloso e Arthur Pedroso

Redes Sociais: Arthur Pedroso e Bruna Maselle

instagram: @royals.omusical