BWW Review: Talking About Truth and Fidelity Among Married Couples A MENTIRA (Le Mesonge/The Lie) Opens In Sao Paulo

After Paris and West End success, A Mentira (Le Mesonge/The Lie) - starring Miguel Falabella and Zezé Polessa - opened this week in São Paulo, with original stage play by Florian Zeller. Directed and translated by Miguel Falabella, also has in the cast Karin Hills and Frederico Reuter. The play opened in São Paulo on October 4th, for a two-month season at Teatro Frei Caneca.

Após uma bem-sucedida temporada em Londres e Paris, a peça A Mentira (Le Mesonge / The Lie), do autor francês Florian Zeller, tem sua primeira montagem brasileira. O espetáculo que já foi visto no Rio de Janeiro e em várias cidades do interior paulista agora faz temporada no Teatro Frei Caneca, entre 4 de Outubro e 24 de Novembro, com adaptação e direção de Miguel Falabella, que também protagoniza a peça ao lado de Zezé Polessa, Karin Hils e Frederico Reuter.

Zezé Polessa as Alice and Miguel Falabella as Paulo

photo by Caio Gallucci

Nesta que é uma criação relacionada à peça anterior de Zeller, A Verdade, que também já esteve em cartaz no país protagonizada por Diogo Vilela, no início do ano, Alice e seu marido Paulo estão esperando os convidados Michel e Laura chegarem para jantar em sua casa. Enquanto esperam, Alice diz ao marido que viu Michel, seu melhor amigo, beijando outra mulher naquela mesma tarde num shopping, deixando-a com um dilema se conta o fato a Laura (esposa de Michel e sua amiga) ou não. Paulo acredita que eles devem se comportar como se nada tivesse acontecido enquanto Alice não tem muita certeza disso. Após o jantar desajeitado regado a vinho se inicia uma discussão entre os dois e, à medida que seu próprio relacionamento é testado, o que é a verdade e o que é mentira se torna uma pergunta bastante impossível de ser respondida. In vino veritas?

Parece um enredo padrão, mas quando se trata de uma peça concebida por Florian Zeller, assim como outras grandes peças que escreveu (por exemplo O Pai, que esteve recentemente em cartaz em São Paulo com Fúlvio Stefaninni), ele tem um uma maneira de fazer o público duvidar se o que eles entendem em algum momento da peça é certo e, acima de tudo, faz uma das melhores coisas que o teatro pode fazer - ele faz as pessoas pensarem. Nesta peça, Zeller cria isso jogando com a mente dos espectadores, fazendo com que se perguntem: quem é o mentiroso? Para quem devemos torcer? Isso é finalmente a verdade? No entanto, em algum momento no meio da peça, torna-se um pouco cansativo demais, como se "entendêssemos a piada e a ideia, e agora precisamos que algo novo aconteça". Infelizmente, leva cerca de 15 minutos até que isso suceda, quando poderia facilmente ter ocorrido um pouco antes.

Ainda assim, o roteiro é espirituoso e, mesmo antes do início, o clima de diversão é definido, graças ao anúncio de desligar os celulares narrado por Falabella, bem como a música francesa agradável que permeia a montagem e um cenário muito funcional, fundamental no desenlace da peça, de forma surpreendente.

Frederico Reuter (as Michel), Zezé Polessa (as Alice),

Karin Hils (as Laura) and Miguel Falabella (as Paulo)

photo by Caio Gallucci

Segundo Falabella "A Mentira é uma comédia deliciosa, sobre a relação muito louca entre dois casais. O interessante é que você assistindo nunca sabe na verdade o que essas pessoas estão pensando, para onde elas vão e o que elas pretendem". Falabella prova mais uma vez seu domínio em cena com aquele personagem que a plateia adora, alternando sem esforço as emoções e demonstrando expressões faciais divertidas enquanto interpreta Paulo. No papel de Alice, Zezé Polessa demorou alguns minutos para se aquecer e assumir seu papel, mas uma vez que ela definitivamente o fez, roubou a cena com destaque num determinado segmento crucial que com o seu discurso mereceu aplauso em cena aberta da plateia. Aliás o texto de Zeller proporciona a todos os quatro membros do elenco pelo menos um grande momento, completando a equipe Frederico Reuter como Michel e Karin Hils como Laura. "São quatro personagens, não é só um que mente, todos mentem! E é mais um movimento meu e do Miguel de estarmos juntos novamente no palco, desta vez com dois colegas com quem nunca atuei, mas cujo trabalho acompanho e admiro", comenta Zezé Polessa.

Zeller criou mais uma peça interessante e com ótima narrativa e momentos de boa comédia, trazendo seguramente à vida uma criação divertida e pungente que vale a pena experimentar, ao revelar um diálogo instigante sobre monogamia, honestidade e a verdade sobre a fidelidade entre casais.

In vino veritas: A Mentira's cast

photo by Gustavo Arrais

Ficha Técnica:

Texto: Florian Zeller

Versão brasileira e Direção: Miguel Falabella

Elenco: Zezé Polessa, Miguel Falabella, Karin Hils e Frederico Reuter

Cenário: Zezinho Santos e Turíbio Santos

Figurino: Ligia Rocha e Marco Pacheco

Visagismo: Anderson Bueno

Designer de luz: Guillermo Herrero

Designer de Som e Trilha: Leandro Lapagese

Foto de divulgação: Gustavo Arrais

Fotos de Cena: Caio Galucci

Identidade Visual e Midias Sociais: Giovana Cirne e Fellipe Guadanucci

Produção Executiva: Heldi Bazoti

Produção de Viagem: Antonio Ranieri

Direção de Produção: Julio Cesar e Bárbara Guerra

Realização e Produção: ATUAL PRODUÇÕES e BÁRBARO! PRODUÇÕES

Serviço:

A MENTIRA

DATA:4 de outubro

LOCAL:Teatro Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 - 7º andar (Shopping Frei Caneca)

HORÁRIO:Sexta e sábado às 21h e domingo às 18h

DURAÇÃO:80 minutos

CLASSIFICAÇÃO:10 anos

INGRESSOS:

Setor A

Meia Entrada R$ 95,00

Inteira R$ 190,00

Setor B

Meia Entrada R$ 75,00

Inteira R$ 150,00





