Broadway Grosses: Week Ending 9/21/25

Up for the week by attendance (% of capacity) was: HELL'S KITCHEN (8%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (6.4%), THE GREAT GATSBY (6.4%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (6.1%), SIX: THE MUSICAL (6%), HADESTOWN (5.6%), MJ (5.6%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (5.4%), THE OUTSIDERS (4.7%), CHICAGO (4.2%), & JULIET (3.6%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (2.6%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (2.2%), ALADDIN (1.6%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (1.6%), MAYBE HAPPY ENDING (1.4%), THE BOOK OF MORMON (1.4%), Jeff Ross: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (1.4%), THE LION KING (1.1%), PUNCH (0.6%), MAMMA MIA! (0.3%), JUST IN TIME (0.2%), ART (0.2%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: DEATH BECOMES HER (-0.7%),
This week, 28 shows played on Broadway, with 249,293 tickets sold and a total gross of $32,203,241. The average ticket price was $129.18.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 3.75%. On the sales front, overall grosses were up 6.89% vs. last week. This week's average ticket price of $129.18 is up $3.79 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $3,598,015
WICKED: $2,005,490
WAITING FOR GODOT: $1,820,137
THE LION KING: $1,777,144
MAMMA MIA!: $1,608,654
Bottom 5 by This Week Gross
Jeff Ross: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($240,888), PUNCH ($297,626), ART ($315,262), SIX: THE MUSICAL ($702,760), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($703,338)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
WAITING FOR GODOT: $1,452,931
THE OUTSIDERS: $209,653
CABARET AT THE KIT KAT CLUB: $191,242
OH, MARY!: $150,538
HELL'S KITCHEN: $115,084
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ART ($-1,039,140), HAMILTON ($-181,438), WICKED ($2,178), MAYBE HAPPY ENDING ($12,620), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($20,210)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $335.14
WAITING FOR GODOT: $266.96
JUST IN TIME: $232.63
OH, MARY!: $181.57
MAYBE HAPPY ENDING: $157.51
Bottom 5 by Average Ticket Price
Jeff Ross: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($64.74), PUNCH ($66.40), ALADDIN ($85.73), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD ($86.43), THE GREAT GATSBY ($88.47)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.7%
HAMILTON: 101.4%
BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 101.2%
MAMMA MIA!: 101.1%
MAYBE HAPPY ENDING: 100.2%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
Jeff Ross: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (39.3%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (77%), SIX: THE MUSICAL (87.2%), PUNCH (88%), CHICAGO (89.6%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
WAITING FOR GODOT: 5844
HELL'S KITCHEN: 930
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 832
THE GREAT GATSBY: 766
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 686
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ART (-4978), DEATH BECOMES HER (-91),
