Broadway Grosses: Week Ending 8/31/25

Of note this week, PURPOSE closed on 8/31. ART began previews at the Music Box and opens on 9/16. Labor Day weekend fell within this week (Week 14). Last season, Labor Day weekend fell within Week 15.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: THE BOOK OF MORMON (5.6%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (3.7%), & JULIET (1.9%), THE GREAT GATSBY (1.9%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1.7%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (1.7%), THE LION KING (1.5%), HADESTOWN (1.3%), ALADDIN (1.2%), THE OUTSIDERS (1.1%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (0.9%), CHICAGO (0.8%), JUST IN TIME (0.4%), JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN (0.3%), MAYBE HAPPY ENDING (0.1%), MJ (0.1%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-8.1%), JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (-4.4%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-2.9%), SIX: THE MUSICAL (-2.2%), DEATH BECOMES HER (-1.8%), HELL'S KITCHEN (-0.9%),
This week, 28 shows played on Broadway, with 237,539 tickets sold and a total gross of $30,631,166. The average ticket price was $128.95.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -0.95%. On the sales front, overall grosses were up 6.97% vs. last week. This week's average ticket price of $128.95 is up $9.55 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $2,264,454
WICKED: $2,005,197
THE LION KING: $1,875,700
MAMMA MIA!: $1,787,105
MAYBE HAPPY ENDING: $1,567,740
Bottom 5 by This Week Gross
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($137,574), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($505,142), CHICAGO ($567,502), SIX: THE MUSICAL ($670,382), HADESTOWN ($721,204)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
PURPOSE: $164,068
HAMILTON: $157,900
THE BOOK OF MORMON: $157,081
THE OUTSIDERS: $147,060
MAYBE HAPPY ENDING: $130,964
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($-30,502), ALADDIN ($-13,501), WICKED ($-2,443), JUST IN TIME ($1,234), MAMMA MIA! ($1,998)
Top 5 by Average Ticket Price
JUST IN TIME: $223.39
PURPOSE: $219.52
HAMILTON: $210.98
MAYBE HAPPY ENDING: $196.58
OH, MARY!: $172.42
Bottom 5 by Average Ticket Price
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($36.70), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($85.75), HELL'S KITCHEN ($90.66), ALADDIN ($91.71), THE GREAT GATSBY ($92.60)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.6%
MAYBE HAPPY ENDING: 102.5%
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: 102.4%
HAMILTON: 101.3%
THE OUTSIDERS: 101.1%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (39.5%), CHICAGO (67.5%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (68.8%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (69.4%), SIX: THE MUSICAL (77.6%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
THE BOOK OF MORMON: 477
OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: 229
THE GREAT GATSBY: 227
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 211
THE LION KING: 202
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-1024), JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (-411), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-301), DEATH BECOMES HER (-218), SIX: THE MUSICAL (-184)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
