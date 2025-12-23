Broadway Grosses: Week Ending 12/21/25 - MAMMA MIA! Plays its Best Week Ever on Broadway

View the latest Broadway Grosses
Of note this week:
MAMMA MIA! played its best week ever on Broadway at the Winter Garden Theatre, grossing $2,085,523 for the week ending December 21. The global smash hit is now in the final weeks of this Broadway engagement, continuing through February 1, 2026 only.
ART, LITTLE BEAR RIDGE ROAD, and THE QUEEN OF VERSAILLES closed on 12/21.
BUG began previews at the Friedman and opens on 1/8. ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION had a seven-performance week that included a gala performance on Thurs. 12/18. ART had a nine-performance week. The matinee of OEDIPUS on Weds. 12/17 was a free student matinee performance.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: LITTLE BEAR RIDGE ROAD (21%), CHICAGO (15.7%), SIX: THE MUSICAL (8.3%), BEETLEJUICE (6.4%), MARJORIE PRIME (6.3%), THE QUEEN OF VERSAILLES (4.5%), THE GREAT GATSBY (4.2%), THE OUTSIDERS (2.9%), MAMMA MIA! (2.9%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (2.6%), & JULIET (2.4%), MJ (2.2%), ALADDIN (1.9%), HADESTOWN (1.5%), HELL'S KITCHEN (1.2%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (0.8%), OEDIPUS (0.7%), THE LION KING (0.5%), WAITING FOR GODOT (0.3%), HAMILTON (0.3%), MAYBE HAPPY ENDING (0.1%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: LIBERATION (-5.1%), ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION (-4.8%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-4.8%), ART (-3.6%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-2.9%), DEATH BECOMES HER (-2%), CHESS (-1.7%), JUST IN TIME (-0.9%), THE BOOK OF MORMON (-0.7%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-0.2%),
This week, 36 shows played on Broadway, with 317,531 tickets sold and a total gross of $47,437,512. The average ticket price was $149.39.
This was up the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 5.38%. On the sales front, overall grosses were up 7.96% vs. last week. This week's average ticket price of $149.39 is up $3.57 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $3,038,962
WICKED: $3,001,721
HAMILTON: $2,983,979
THE LION KING: $2,754,103
MAMMA MIA!: $2,085,382
Bottom 5 by This Week Gross
MARJORIE PRIME ($326,886), LIBERATION ($365,380), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($553,955), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($595,888), THE QUEEN OF VERSAILLES ($630,613)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION: $664,134
THE LION KING: $383,145
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $307,408
ALADDIN: $273,949
WICKED: $237,766
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
THE QUEEN OF VERSAILLES ($-161,577), CHESS ($-159,510), OEDIPUS ($-154,018), LIBERATION ($-64,314), WAITING FOR GODOT ($-57,258)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $278.90
JUST IN TIME: $258.48
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $234.20
THE LION KING: $208.19
WICKED: $194.82
Bottom 5 by Average Ticket Price
THE QUEEN OF VERSAILLES ($73.88), LIBERATION ($75.18), MARJORIE PRIME ($75.63), BEETLEJUICE ($90.41), OEDIPUS ($94.59)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 102.4%
HAMILTON: 101%
MAMMA MIA!: 100.6%
HADESTOWN: 100.3%
WICKED: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
LIBERATION (57.3%), BEETLEJUICE (64.6%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (71.6%), THE QUEEN OF VERSAILLES (81.4%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (85.5%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION: 5554
CHICAGO: 1359
LITTLE BEAR RIDGE ROAD: 1293
BEETLEJUICE: 841
SIX: THE MUSICAL: 684
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
LIBERATION (-437), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-407), DEATH BECOMES HER (-229), CHESS (-196), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-185)
Source: The Broadway League.
