Broadway Grosses: Week Ending 12/14/25 - Total Gross of $43,941,878

Of note this week: MARJORIE PRIME opened at the Hayes on 12/8. The production received mixed to positive reviews. Read the review roundup HERE.
ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION opened at the Nederlander on 12/12.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (9.3%), LIBERATION (7.3%), THE GREAT GATSBY (6.9%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (6.4%), HELL'S KITCHEN (6%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (5.2%), & JULIET (4.5%), OEDIPUS (4.4%), CHESS (4.3%), CHICAGO (4.2%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (3.6%), THE QUEEN OF VERSAILLES (3.4%), THE BOOK OF MORMON (3.2%), THE OUTSIDERS (3.1%), MAYBE HAPPY ENDING (2.1%), MJ (2.1%), HADESTOWN (1.8%), BEETLEJUICE (1.5%), ART (1.3%), WAITING FOR GODOT (1%), MAMMA MIA! (0.6%), HAMILTON (0.6%), SIX: THE MUSICAL (0.3%), JUST IN TIME (0.3%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: MARJORIE PRIME (-6%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-3.5%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-1.6%), DEATH BECOMES HER (-1.1%), ALADDIN (-0.9%), THE LION KING (-0.7%),
This week, 35 shows played on Broadway, with 301,326 tickets sold and a total gross of $43,941,878. The average ticket price was $145.83.
This was up the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was up 3.32%. On the sales front, overall grosses were up 3.08% vs. last week. This week's average ticket price of $145.83 is down $-0.34 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,986,734
HAMILTON: $2,804,662
WICKED: $2,763,955
THE LION KING: $2,370,958
MAMMA MIA!: $1,914,060
Bottom 5 by This Week Gross
MARJORIE PRIME ($292,842), LIBERATION ($429,694), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($433,794), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($634,437), BEETLEJUICE ($663,040)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $275,084
THE GREAT GATSBY: $163,657
HELL'S KITCHEN: $113,183
THE BOOK OF MORMON: $100,542
THE QUEEN OF VERSAILLES: $97,466
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
DEATH BECOMES HER ($-141,205), ALADDIN ($-119,212), CHESS ($-68,219), ART ($-50,616), THE LION KING ($-39,245). CHESS' dip in grosses could be explained due to Lea Michele being out of the matinee on 12/15, which was a scheduled and previously announced absence.
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $263.00
JUST IN TIME: $257.85
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $230.17
ART: $193.44
THE LION KING: $180.15
Bottom 5 by Average Ticket Price
MARJORIE PRIME ($72.65), LIBERATION ($81.12), BEETLEJUICE ($86.43), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($95.80), THE QUEEN OF VERSAILLES ($98.19)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.3%
HAMILTON: 100.7%
RAGTIME: 100%
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 100%
WICKED: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
BEETLEJUICE (58.2%), LIBERATION (62.4%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (73.5%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (76.4%), THE QUEEN OF VERSAILLES (76.9%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 1189
THE GREAT GATSBY: 812
HELL'S KITCHEN: 703
LIBERATION: 623
CHESS: 505
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-364), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-137), DEATH BECOMES HER (-131), ALADDIN (-124), THE LION KING (-101)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League..
