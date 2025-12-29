Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards; A CHORUS LINE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sydney & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
25%
Daniel Sloss
- DANIEL SLOSS & FRIENDS AT THE SYDNEY OPERA HOUSE
- Sydney Opera House
20%
Lindsay Prodea
- A FRIEND OF DOROTHY
- Loading Dock Theatre
14%
Mama Alto
- TRANSCENDENT
- Hayes Theatre
13%
Jens Radda
- SKANK SINATRA
- Loading Dock Theatre
12%
Darby James
- LITTLE SQUIRT
- Loading Dock Theatre
9%
Jacqui Randa
- FULL BLOOM
- Loading Dock
8%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
15%
Ashlea Roods
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
14%
Arnold Andrews
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
10%
Lauren Miller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
8%
Emma Stewart
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
7%
Declan Moore & Amy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Kate Anthonisz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
6%
Kelly Abbey
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
6%
Courtney Bell
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
5%
Phaedra Brown
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
4%
Katie Hillier
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Theatre
4%
Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Sophie Highmore
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
4%
Mitch Woodcock
- ANNIE
- Capitol
4%
Kris Sergi & Alyssa Garcia
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Paul Tazewell
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
11%
Kerrie Fuller, Karen Beggs, Kaia Helle
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
10%
Carina Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
8%
Catherine MacKinnon
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
8%
Shereen Khan
- THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
7%
Melissa Sina Applin
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
7%
Kristin Kok
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
7%
Kerrie Fuller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
5%
Rose and Sarah Edwards
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
5%
Isabel Hudson
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
5%
Jenna van bentum
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music /dramatic society
5%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
5%
Paris Jade Burrows
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
4%
Kimberlea Smith
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Declan Moore & Catherine MacKinnon
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
James Browne
- THE HALF LIFE OF MARIE CURIE
- Ensemble Theatre
2%
Lulu Ross
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%
James Browne
- THE 39 STEPS
- Neil Gooding Productions
2%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
1%Best Direction Of A Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
13%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Chelsea Holland
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
9%
Shaun Rennie
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
8%
Jacen Sorenson
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
8%
Jamie McKenzie
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
6%
Declan Moore
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
5%
Kris Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Courtney Bell
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music/dramatical society
5%
Kate Gandy
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
5%
Rod Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
4%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- Loading Dock
4%
Matthew Dorahy
- GYPSY
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
4%
William Rogut
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
3%
Julian Floriano
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Declan Moore
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Dennis Clements
- SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
2%
Jacob Macri
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Lochie Beh
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Kris Sergei
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
1%
Kris Sergi
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
1%Best Direction Of A Play
Anthony Skuse
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
11%
Alex Robson
- THE FROGS
- New Theatre
8%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Amanda Brooke Lerner
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
6%
Izabella Louk
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Simon Phillips
- GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
4%
August Osage County
- EAMON FLACK
- Belvoir
4%
Amelia Gilday
- WALLY
- KXT
4%
Belle Parsonage
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Christine Firkin
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
4%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
4%
Madeleine Withington
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Tasha O'Brien
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%
Kathryn Thomas
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
3%
Ian Michael
- PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
3%
Xavier Coy
- FIGHTING
- New Theatre
3%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
3%
Ben Freeman
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Janine Watson
- ARIA
- Ensemble
3%
Kathryn Peterson
- THE VAGINA MONOLOGUES
- Red Tree Theatre
3%
Kate Gaul
- HEAVEN
- Loading Dock
2%
David Allsopp
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Rachel Chant
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%
Coriolanus
- PETER EVENS
- Bell Shakespeare
2%
Laurence Rosier Staines
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%Best Ensemble MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
9%A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
8%SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
7%& JULIET
- PACA Productions
4%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
4%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
4%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
3%MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
2%FOOTLOOSE
- PACA Productions
2%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
2%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- PACA Productions at the Concourse Chatswood
2%WALLY
- KXT
2%ANNIE
- Capitol
2%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
1%SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
1%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Natasha Katz
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
10%
Damian Rice
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society / Laycock Street Community Theatre
9%
Mathew Lutz
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
8%
Dany Akbar
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Matt Lutz
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Caity Cowan
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
6%
Jacob Vale
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
5%
Alicia Badger
- WALLY
- KXT on Broadway
5%
Gaby Whalland & Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Casey Moon-Watton
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Jeremy Cardew
- & JULIET
- PACA Productions
4%
Phoebe Pilcher
- THE EDIT
- Belvoir
4%
Wayne Chee
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Tyler Fitzpatrick
- NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
3%
Gaby Whalland & Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Paris Bell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Jeremy Cardew
- CATS
- Rockdale Musical Society
3%
Morgan Moroney
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
3%
Jeremy Cardew
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
3%
Sean Churchwood
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
1%
Joshua Maxwell
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
1%
Jeremy Cardew
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kimberly Gilbert
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
9%
Lindsay Kaul
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
9%
Charles Wilkinson
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Xia Lian Wilson
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
7%
Anthony Cutrupi
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
7%
Kimberly Gilbert
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
7%
David Catterall
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
7%
William Pulley
- &JULIET
- Riverside Theatre
6%
Jeremy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Zoe Conolan-Glen
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Jordan Berry
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Hayden Barltrop
- A (VERY) MUSICAL CHRISTMAS
- Sydney Lyric Theatre
5%
Lachlan Ceravolo
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
William Yates
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
3%
Yianni Anastasiadis
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Lachlan Ceravolo
- GREASE
- Castle Hill Players
3%
Tom McCorquodale
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
2%
Mark Pigot
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%
Steve Dula
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%Best Musical A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
12%MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
7%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
6%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
5%THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company
5%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
5%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
4%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
4%ANNIE
- Capitol
4%THE PRODUCERS
- Hayes
3%THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
3%ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
3%TICK, TICK…BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%GYPSY
- North Shore Theatre Company Zenith Chatswood
3%THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
2%THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music and dramatically societe
2%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
2%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%HEMLINES
- Qtopia Sydney
2%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%THE PIRATES OF PENZANCE
- Hayes
2%Best New Play Or Musical ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
12%THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
11%SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
9%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
7%ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
5%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
5%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
5%BLOOM
- STC
5%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirrilli
4%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%THE EDIT
- Belvoir
4%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
4%CHASING DICK
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
4%WALLY BY NICK VAGNE
- KXT on Broadway
3%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
3%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%POSH
- Old Fitz
2%FEKEI
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
2%FIGHTING
- New Theatre
2%THEY WILL BE KINGS
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
1%ANTIGONE
- Actors Pulse Playhouse
1%FOAM
- The Substation
1%NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
1%Best Performer In A Musical
William Christie
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
6%
Luc-Pierre Tannous
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- AVTiv Elite Theatre Co
6%
Roman Banks
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
5%
Sarah Elliott
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
4%
Beau Woodbridge
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Georgia Laga'aia
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Anna Carter
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
4%
Caitlin Whiter
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Seann Miley Moore
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Carriageworks
3%
Liam Damons
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Cody Simpson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
3%
Jordan Berry
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Sian Hayes
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Cassidy Donovan
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Sancia West
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Cassidy Lobb
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Kristin Kok
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
3%
Marika Zorlu
- MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%
Emily Dreyer
- A CHORUS LINE
- Willoughby Theatre Company at the Concourse Chatswood
3%
Bailee Guyer
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%
Brett Perkins
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
2%
Linda Hale
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%
Katie Vials
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
2%
Brooke Cotton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%Best Performer In A Play
Samuel Chapman
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
9%
Anthony Maklouf
- SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
8%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
8%
Will McDonald
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
6%
Alexis Fishman
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
5%
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
4%
Hamish Alexander
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Tallulah Eden
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Victor Xu
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
4%
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Rebecca Gibney
- CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION
- STC
3%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%
Melissa Jones
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
2%
Judy Davis
- THE SPARE ROOM
- Belvoir
2%
Eloise Snape
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%
Cassandra Gorman
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Madison Chippendale
- WALLY
- KXT on Broadway
2%
Emma Palmer
- FLY GIRL
- Ensemble
2%
Matilda Ridgway
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Jessie Peake
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Iolanthe
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Chad Traupmann
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
2%
Tracy Mann
- ARIA
- Ensemble
2%
Tamsin Carrol
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
2%
Lucy Miller
- HEAVEN
- Loading Dock Theatre
2%Best Play SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
9%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
5%THE EDIT
- Belvoir
5%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
5%RBG
- Sydney Opera House
5%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
4%ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
4%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
4%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%THE VAGINA MONOLOGUES
- Lane Cove Theatre Company
3%THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%WALLY
- KXT
3%DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
2%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
2%FLY GIRL
- Ensemble
2%THE INHERITANCE
- Seymour Centre
2%BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
2%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%POSH
- Old Fitz
2%Best Production of an Opera LA BOHEME
- Opera Australia
45%THE FAIRY QUEEN
- Pinchgut Opera
18%JULIUS CAESAR
- Pinchgut Opera
13%SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA
- Sydney Festival
12%IL TRITTICO
- Sydney Opera House
8%DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
- Victorian Opera
4%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Derek McLane
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
11%
Brian Thomson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
10%
Neil Shotter
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
9%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
8%
Jeremy Allen
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
7%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
7%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Kathryn Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
7%
Ruby Jenkins
- THE EDIT
- Belvoir
6%
Rachel Scane
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
6%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
5%
Paris Bell
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Julian Badman
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Margot Politis
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Jacob Parr
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Gareth Owen
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
14%
Kaidyn Dovey
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
8%
Alyx Dennison and Madeleine Picard
- THE EDIT
- Belvoir
6%
Grant Brennan
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Zac Saric
- THE PRODUCERS
- Hayes Theatre
6%
Bernard Teuben
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
5%
Blake Williams
- CATS
- Rockdale Musical Society
5%
Jeremy Cardew
- THE LIGHTNING THIEF
- Regals Musical Society
5%
Oliver Brighton
- & JULIET
- PACA
5%
Oliver Brighton
- FOOTLOOSE
- PACA
5%
Charlotte Leamon
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
4%
Marc Simonini
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Oliver Brighton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale musical society
4%
Oliver Brighton
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
4%
Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Frank Dwyer
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Clare Hennessy
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Matthew Forbes
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Geoff Jones
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%
Oliver Brighton
- CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%
Oliver Brighton
- SWEET CHARITY
- Blue Mountains Musical Society
2%
George Cartledge
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
1%Best Supporting Performer In A Musical
Max Howard
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
12%
Erin Hobden
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
11%
Annette Vitetta
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
9%
Daniel Walsh
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Verity Hunt-Ballard
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Derrick Davis
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
4%
Lauren Mitchell
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
4%
Carmel Rodrigues
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Cassidy Lobb
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
4%
Harry Targett
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
3%
Tim Wotherspoon, Erin Pacholke & Sarah Vandenberg
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Penny McNamee
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Charlotte Cooke
- FREAKY FRIDAY
- Jopuka and Red Tree Theatre
3%
Caitlin Beckwith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Daniel Stevenson
- FOOTLOOSE
- PACA - The Concourse Chatswood
3%
Josslyn Hlenti Afoa
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
2%
Daniel Stevenson
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
2%
Sarah Dolan
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
2%
Miles Farrell
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
2%
Belinda Korner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Jacob Rozario
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%
Lucy Bailes
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Jade Old
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
2%
Joss Arkley-Smith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Trent Gardiner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Bianca Lombardo
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
11%
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
11%
Karen Snook
- ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
7%
Sophie Highmore
- FIGHTING
- New Theatre
6%
Sophie Bloom
- MARY JANE
- Old Fitz
6%
David Allsopp
- 12 ANGRY JURORS
- Point Break Drama
5%
Kani Lukuta
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
5%
Carolyn Harper
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Sally Bartley
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
4%
Lana Filies
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Di Adams
- MARY JANE
- Old Fitz
4%
Mitch Doran
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Duncan Mitchell
- SYLVIA
- Red Tree Theatre
3%
Nicole Chamoun
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Faith Jessel
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%
Janine Watson
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Chad Traupmann
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Jonathan Burt
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Max Cattana
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Chad Traupmann
- FOAM
- Substation
3%
Dave Woodland
- FIGHTING
- New Theatre
2%
Saro Lepejian
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
23%THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
22%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
15%FREAKY FRIDAY
- Red Tree Theatre
12%TINKER BELL AND THE DREAM FAIRIES
- Australian Shakespeare Company
12%SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
9%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
7%Favorite Local Theatre
Red Tree Theatre
12%
Belvoir
9%
Old Fitz
8%
Loading Dock Theatre
7%
The Regals Musical Society
6%
Chatswood Concourse Theatre
6%
KXT on Broadway
5%
New Theatre
5%
North Shore Theatre Company
5%
Rockdale Musical Society
5%
Qtopia Sydney
4%
Lane Cove Theatre Company
4%
CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Blue Mountains Musical Society
4%
PACA Productions
3%
Castle Hill Players
2%
Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Shopfront Arts Co-op
2%
Pymble Players
2%
Red Rattler
2%
Genesian Theatre
1%
The Substation
1%
Gallery Room, Kirribilli
1%