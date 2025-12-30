JEFFERSON is Now Playing at Dramaten

🎭 NEW! Sweden Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Sweden & beyond. ✨ Sign Up

En spännande deckare för hela familjen! Igelkotten Jefferson hade tänkt klippa sig, men hittar istället frisören död på golvet. Han har blivit mördad – och Jefferson blir misstänkt.

Han flyr i panik och måste nu hitta den riktiga mördaren! Som tur är får han hjälp av sin bästa vän, grisen Gilbert. Med polishundar i hasorna leder spåren till människornas land.

Äventyr möter humor och samhällskritik när den prisbelönta barnromanen Jefferson blir teater. Boken är skriven av den franske författaren Jean-Claude Mourlevat, som 2021 belönades med Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Regisserar gör Olle Törnqvist.

Boken Jefferson är utgiven av Lilla Piratförlaget. Franskt förlag är Gallimard Jeunesse.

Performances run through 11 January.

