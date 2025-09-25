WATCH: SONG SUNG BLUE (CANCIÓN PARA DOS) Estrena su primer tráiler

La película llegará a los cines el 1 de enero
El próximo 1 de enero llega a los cines SONG SUNG BLUE (CANCIÓN PARA DOS), una nueva película basada en una historia real protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson.
Puedes ver el tráiler a continuación:
La película está dirigida y escrita por Craig Brewer (Footloose, Hustle & Flow), que también participa en la producción junto a John Davis y John Fox.
Basada en una historia real, SONG SUNG BLUE – CANCIÓN PARA DOS narra la historia de dos músicos de poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños.
