UN DÍA COMO HOY: THE PHANTOM OF THE OPERA se estrenaba en Broadway

Un 26 de enero de 1988, el Majestic Theatre de Nueva York acogía por primera vez THE PHANTOM OF THE OPERA, el musical compuesto por Andew Lloyd Webber y Richard Stilgoe.

Basado en la novela homónima de Gaston Leroux, y tras su paso por el West End dos años antes, el musical se estrenaba en Broadway bajo la dirección de Harold Prince y un elenco compuesto por Michael Crawford, Sarah Brightman y Steve Barton, de nuevo como Fantasma, Christine y Raoul, respectivamente, junto a Judy Kaye como Carlotta, Leila Martin como Madame Giry, Elisa Heinsohn como Meg Giry, Nick Wyman como Monsieur Firmin, Cris Groenendaal como Monsieur André y David Romano como Piangi.

Tal fu el éxito que el musical obtuvo en Londres, que cuando se llevó a cabo la producción norteamericana su productor, Cameron Mackintosh, por petición de Webber, consiguió que el teatro en el que se representase la obra fuese el Majestic, aunque eso implicó que 42ND STREET tuvo que trasladarse a otro teatro.

En el año del estreno, el musical fue nominado a diez premios Tony, de los que se llevó siete, incluidos el de Mejor Musical, Mejor Actor y Actriz de Musical y Mejor Dirección de Musical.

Cabe destacar, que tanto en el West End, como en Broadway, THE PHANTOM OF THE OPERA ha continuado con sus funciones, ininterrumpidamente, en los teatros donde se estrenaros, llevando así, más de 30 años en cartel.

El éxito del musical se ha demostrado en cada país en el que se ha estrenado, teniendo ya producciones por el mundo entero, como en Dinamarca, China, Corea del Sur, Méjico o Panamá.

En España, el musical se estrenaba en 2002 bajo el título de EL FANTASMA DE LA ÓPERA con un presupuesto de nueve millones de euros y bajo la dirección asociada de Arthur Masella. El elenco estuvo compuesto por Luis Amando como Fantasma y Felicidad Farag interpretando a Christine, alternándose con Juan Carlos Barona y Julia Möller en algunas funciones; Armando Pita en el papel de Raoul, Susana Casas como Carlotta, Anna Argemí dando vida a Madame Giry, Evangelina Esteves como Meg Giry, David Venancio Muro en el papel de Monsieur Firmin, Enrique R. del Portal interpretando a Monsieur André y Enrique Ferrer como Piangi.

En 2004, EL FANTASMA DE LA ÓPERA llegaba a la gran pantalla de la mano de Gerard Butler como el Fantasma, Emmy Rossum como Christine y Patrick Wilson como Raoul. Debido a la gran cantidad de fragmentos cantados que contiene el filme, se decidió estrenar completamente doblada contando para las canciones con parte del elenco del musical español como Julia Möller dando voz a Christine.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA narra la historia de el Fantasma, un misterioso hombre que vive en la bajo la Opera Garnier de Paris que, celoso de la relación que tienen Christine y Raoul, la invita a visitar el mundo subterráneo en el que habita.