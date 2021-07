UN DÍA COMO HOY: GUYS AND DOLLS volvía a Broadway

Un día como hoy, en 1976, volvía el revival de GUYS AND DOLLS a Broadway, concretamente, a The Broadway Theatre, y con un elenco afroamericano, formado por Robert Guillaume, Norma Donaldson, James Randolph y Ernestine Jackson. Por su papel en la obra, tanto Guillaume como Jackson fueron nominados a los Tony y a los Drama Desk Awards.

Sky Masterson es un jugador de partidas de dados que apuesta 1000 dólares contra el organizador de las partidas en Nueva York, Nathan Detroit, a que es capaz de enamorar a Sarah Brown, una joven puritana que pertenece al Ejército de la Salvación.

El musical se estrenó originalmente en 1950 en Broadway bajo la dirección de George S. Kaufman, estuvo en cartelera durante más de 1.200 representaciones, y consiguió cinco premios Tony incluyendo el galardón al Mejor Musical. Ésta fue nominada al Pulitzer de Drama en 1951, aunque por motivos políticos quedó desierto. Después de eso, tuvo producciones en Broadway, Londres y en Barcelona (1998), y fue adaptada para la gran pantalla por el director Joseph Leo Mankiewicz, quien contrató a un reparto excepcional en el que se encontraban Frank Sinatra, Vivian Blaine, Marlon Brando y Jean Simmons (1955).

A lo largo de la historia, otros musicales han tenido una versión "all-black", como HELLO, DOLLY en 1967 o, directamente, desde su origen, han contado con un elenco totalmente afroamericano, como PORGY AND BESS, SHUFFLE ALONG, o THE WIZ.

Basado en THE YDILL OF MISS Sarah Brown (1933) y BLOOD PRESSURE, dos historias cortas del periodista y escritor Damon Runyon, GUYS AND DOLLS es un musical con guión de Jo Swerling y Abe Burrows, y partitura y letras de Frank Loesser.