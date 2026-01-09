Dario Regattieri impulsa la gala benéfica ESCRITO EN LAS ESTRELLAS en el Teatro Calderón

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro Calderón de Madrid acogerá el próximo 16 de marzo la gala benéfica ESCRITO EN LAS ESTRELLAS, un evento que unirá música y compromiso social en una noche a beneficio de la Fundación Cadete, entidad dedicada a la promoción de la inclusión y la visibilización de la discapacidad.

La gala ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones originales creadas por BEON. Entertainment durante los últimos ocho años, interpretadas por reconocidas voces del teatro musical español. El repertorio incluirá temas de espectáculos como EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MÉDICO, ANTOINE, LOS PILARES DE LA TIERRA y LA HISTORIA INTERMINABLE.

Impulsado por Dario Regattieri, el evento pone el foco en el papel del teatro musical como herramienta de impacto social, reuniendo sobre el escenario talento artístico con una causa solidaria vinculada a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Las entradas se pondrán próximamente a la venta. ESCRITO EN LAS ESTRELLAS tendrá lugar en el Teatro Calderón de Madrid el 16 de marzo, en una única función.

