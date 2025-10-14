TV: Ya disponible el tráiler oficial de TODOS LOS LADOS DE LA CAMA

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La comedia musical que marcó a toda una generación regresa a la gran pantalla. TODOS LOS LADOS DE LA CAMA presenta su tráiler oficial, anticipando el regreso del universo creado por EL OTRO LADO DE LA CAMA (2002), la película española más taquillera de aquel año, que revolucionó el género con humor, enredos amorosos y canciones icónicas del pop nacional.

Dirigida por Samantha López Speranza (Sin Huellas, Asuntos Internos, La Favorita 1922), en su debut como directora de largometrajes, la película reúne a gran parte del elenco original encabezado por Ernesto Alterio y Pilar Castro, junto a una nueva generación de intérpretes como Jan Buxaderas, Lucía Caraballo, Sergio Abelaira y Leire Aguiar. Completan el reparto las colaboraciones especiales de María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa y Natalia Verbeke.

El guion, firmado por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, retoma las historias de los personajes que conquistaron al público hace más de dos décadas, actualizando su mirada sobre el amor, el sexo y las relaciones contemporáneas. Con producción de Telecinco Cinema, Weekend Studio, Impala, Lightbox Animation Studios y TODOS LOS LADOS DE LA CAMA AIE, la película cuenta además con la participación de Mediaset España y Mediterráneo Mediaset España Group, y ha sido rodada siguiendo criterios de sostenibilidad medioambiental y social.

El estreno en salas de TODOS LOS LADOS DE LA CAMA está previsto para este otoño, distribuido por Buena Vista International. La cinta promete devolver al público la frescura, la música y el ingenio que convirtieron a EL OTRO LADO DE LA CAMA y LOS 2 LADOS DE LA CAMA en auténticos fenómenos del cine español, con más de cuatro millones de espectadores en total.