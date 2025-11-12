TV: Así se ha presentado OLIVER TWIST en el Teatro de la Latina de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Tras el éxito de Los chicos del coro, AMR Produce presenta su nuevo gran proyecto teatral: OLIVER TWIST, EL MUSICAL, una ambiciosa producción basada en el clásico de Charles Dickens que se estrena en el Teatro La Latina de Madrid el 12 de noviembre de 2025. La historia del joven huérfano que busca un hogar en el Londres del siglo XIX se reinventa con una partitura original, una puesta en escena vibrante y una mirada contemporánea que combina emoción, ternura y grandes momentos musicales.

El reparto estará encabezado por Daniel Escrig y Eneko Haren, que se alternarán en el papel de Oliver Twist, mientras que Pablo Grife interpretará a Hurón. El elenco adulto incluirá nombres como Rubén Yuste, Lourdes Zamalloa y Manu Rodríguez, entre otros. En total, más de treinta intérpretes darán vida a los inolvidables personajes de esta historia universal, en una producción que promete convertirse en el nuevo gran musical familiar de la temporada.

El texto y las letras de OLIVER TWIST, EL MUSICAL corren a cargo del dramaturgo Pedro Víllora, responsable de la exitosa versión teatral de Los chicos del coro, actualmente en cartel. La música está firmada por Gerardo Gardelín, compositor y director musical argentino con una amplia trayectoria internacional, mientras que la dirección escénica lleva la firma de Juan Luis Iborra. Completan el equipo creativo Luis Santamaría en la coreografía, David Pizarro en la escenografía, Macarena Casís en el vestuario, Juanjo Llorens en la iluminación y Javier Isequilla en el sonido.

Con OLIVER TWIST, EL MUSICAL, AMR Produce vuelve a apostar por un teatro de alta calidad artística y gran calado emocional. Esta nueva adaptación del clásico de Dickens está concebida como una experiencia teatral inolvidable para toda la familia, en la que la fuerza de la música en directo y el talento del elenco se unen para celebrar una historia de esperanza y superación que sigue conmoviendo a generaciones enteras.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.