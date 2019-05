TIEMPOS DE AMOR celebra el Teatro Musical en Mallorca

El próximo sábado 25 de mayollega al Auditorium de Palma de Mallorca el concierto dramatizado TIEMPOS DE AMOR, una celebración del teatro musical por parte de la compañía UMA (Un Montón de Artistas).

Rafa Rodríguez,Virginia Bordal, Mark Witz, Lorena Antequera y Nico Veloso prestarán sus voces a melodías de musicales como RENT, LOS MISERABLES, WE WILL ROCK YOU, GHOST, WICKED, GREASE o JESUCRISTO SUPERSTAR entre muchos otros.

Además, Ricky Merino de OT 2017, miembro de la compañía desde hace años y colaborador habitual, hará una participación especial con Gloria, de RENT, canción que interpretó en la pasada edición de Operación Triunfo y que, además, ya había cantado con la compañía hace varios años.

UMA es una compañía teatral de Baleares que con mucha pasión y esfuerzo acerca el Teatro Musical a las islas, con varias producciones a nivel local de musicales como RENT o CHICAGO. En esta ocasión quieren hacer un homenaje al Teatro Musical a través de este concierto que acercará las melodías de estas producciones al público de las islas sin necesidad de que se trasladen a la península.

Puedes conseguir tus entradas en este enlace.





