 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat Register Games Grosses

Sara Pérez y Edu Llorens ofrecen un curso de Entrenamiento para Artistas de Teatro Musical

El curso empezará a partir de octubre 2025 y está orientado a profesionales y alumnado de Teatro Musical sobre escenas, canciones y coreografías de distintos Musicales .

By: Sep. 04, 2025
Sara Pérez y Edu Llorens ofrecen un curso de Entrenamiento para Artistas de Teatro Musical Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

Sara Pérez y Edu Llorens vuelven a unir fuerzas para lanzar un curso intensivo de Teatro Musical que dará comienzo en octubre de 2025. Dirigido tanto a profesionales como a estudiantes del género, el programa se centrará en escenas, canciones y coreografías de distintos musicales de Broadway. No es la primera vez que este tándem demuestra su calidad pedagógica: ya trabajaron juntos en un curso celebrado en enero de 2025 en DanceEsCool Madrid, centrado en el musical MEAN GIRLS, en el que combinaron canto, interpretación y danza con un enfoque totalmente práctico.

“El objetivo es que el intérprete entrene de manera profesional todos los aspectos que nos encontramos en un montaje, con la finalidad de experimentar y practicar en un ambiente pedagógico”, explica Sara. Con un carácter 100 % práctico, el curso girará en torno a montajes originales de Broadway, trasladando al aula el rigor y las exigencias de un proceso profesional de producción.

La experiencia de ambos docentes avala la propuesta. Sara Pérez es actriz, directora, dramaturga y profesora, con una trayectoria que incluye musicales como LOS MISERABLES, RENT o DIRTY DANCING, además de trabajos en el Teatro Real, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro de la Zarzuela y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido coach vocal de actrices como Verónica Echegui en TRES CAMINOS (Amazon Prime) y en la película EXPLOTA, EXPLOTA, así como de Nikki García en la versión cinematográfica de ALADDIN. También ha acompañado como corista a artistas como Alejandro Sanz, Fangoria y DESTRIPANDO LA HISTORIA, y en la última temporada ha estrenado títulos como UNA RUBIA MUY LEGAL, ATRAPADAS EN LA OFICINA, POR PRIMERA VEZ, 50 SOMBRAS, MADAGASCAR, Geronimo Stilton y FAIR PLAY. Actualmente prepara la nueva temporada de ATRAPADAS EN LA OFI en el Teatro Lara.

Por su parte, Edu Llorens ha trabajado como coreógrafo residente en montajes como MADAGASCAR y 50 SOMBRAS, y ha sido Dance Captain en DIRTY DANCING y GREASE: EL MUSICAL, además de asistente de coreografía en SCHOOL OF ROCK. También ha coreografiado títulos como ATRAPADAS EN LA OFI —en cartel actualmente en el Teatro Lara— y POR PRIMERA VEZ. Para más información y reservas, los interesados pueden escribir a clasessaraperez@gmail.com.


Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos