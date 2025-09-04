Sara Pérez y Edu Llorens ofrecen un curso de Entrenamiento para Artistas de Teatro Musical

Get Access To Every Broadway Story



Sara Pérez y Edu Llorens vuelven a unir fuerzas para lanzar un curso intensivo de Teatro Musical que dará comienzo en octubre de 2025. Dirigido tanto a profesionales como a estudiantes del género, el programa se centrará en escenas, canciones y coreografías de distintos musicales de Broadway. No es la primera vez que este tándem demuestra su calidad pedagógica: ya trabajaron juntos en un curso celebrado en enero de 2025 en DanceEsCool Madrid, centrado en el musical MEAN GIRLS, en el que combinaron canto, interpretación y danza con un enfoque totalmente práctico.

“El objetivo es que el intérprete entrene de manera profesional todos los aspectos que nos encontramos en un montaje, con la finalidad de experimentar y practicar en un ambiente pedagógico”, explica Sara. Con un carácter 100 % práctico, el curso girará en torno a montajes originales de Broadway, trasladando al aula el rigor y las exigencias de un proceso profesional de producción.

La experiencia de ambos docentes avala la propuesta. Sara Pérez es actriz, directora, dramaturga y profesora, con una trayectoria que incluye musicales como LOS MISERABLES, RENT o DIRTY DANCING, además de trabajos en el Teatro Real, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro de la Zarzuela y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido coach vocal de actrices como Verónica Echegui en TRES CAMINOS (Amazon Prime) y en la película EXPLOTA, EXPLOTA, así como de Nikki García en la versión cinematográfica de ALADDIN. También ha acompañado como corista a artistas como Alejandro Sanz, Fangoria y DESTRIPANDO LA HISTORIA, y en la última temporada ha estrenado títulos como UNA RUBIA MUY LEGAL, ATRAPADAS EN LA OFICINA, POR PRIMERA VEZ, 50 SOMBRAS, MADAGASCAR, Geronimo Stilton y FAIR PLAY. Actualmente prepara la nueva temporada de ATRAPADAS EN LA OFI en el Teatro Lara.

Por su parte, Edu Llorens ha trabajado como coreógrafo residente en montajes como MADAGASCAR y 50 SOMBRAS, y ha sido Dance Captain en DIRTY DANCING y GREASE: EL MUSICAL, además de asistente de coreografía en SCHOOL OF ROCK. También ha coreografiado títulos como ATRAPADAS EN LA OFI —en cartel actualmente en el Teatro Lara— y POR PRIMERA VEZ. Para más información y reservas, los interesados pueden escribir a clasessaraperez@gmail.com.