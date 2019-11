STAGE TUBE: Disfruta de lo mejor de THE LITTLE MERMAID Live!

Presentado por Jodi Benson, la voz original de Ariel en la película de Disney, este show especial de Disney en el canal ABC estuvo protagonizada por Auli'i Cravalho como Ariel, Queen Latifah como Ursula y Shaggy como Sebastian, que interpretaron los temas de Alan Menken y Howard Ashman.

Este programa, "The Wonderful World of Disney presents The Little Mermaid Live!" se emitió con motivo del 30 aniversario del clásico Disney. En la retransmisión se mezclaron imágenes de la película con actuaciones en vivo.

¡No te pierdas los mejores momentos a continuación!





Related Articles Shows View More Spain Stories