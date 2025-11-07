SORTEO: BroadwayWorld Spain y Universal Spain te invitan a la premiere de WICKED: PARTE II

Get Access To Every Broadway Story



¡Por fín ha llegado el momento! Un año después del estreno de WICKED en los cines, ya está más cerca que Madrid vuelva a viajar a la Ciudad Esmeralda con Elphaba y Glinda para conocer el gran desenlace de esta historia en WICKED: PARTE II (FOR GOOD). Además, BroadwayWorld Spain y Universal Spain quieren hacer de esta noche la más mágica del año.

Por ello, estamos sorteando en nuestra cuenta de Instagram 8 invitaciones para la premiere de esta película el lunes 17 de noviembre en Cine Kinépolis, Ciudad de la Imagen. Será la primera proyección de esta película que se realice en España doblada completamente al español (canciones incluidas), ¡y tú puedes formar parte de este histórico momento! No pierdas la oportunidad de participar.

Haz click aquí para participar en Instagram o participar en Tiktok.

Por otro lado, la esperada conclusión del fenómeno cinematográfico basado en el exitoso musical de Broadway tendrá su estreno global en cines el 21 de noviembre, disponible en versiones doblada, subtitulada y en español con canciones en inglés. Además, en algunas salas el 20 de noviembre los fans podrán disfrutar de una sesión doble especial con las dos películas proyectadas consecutivamente.

Bajo la dirección de Jon M. Chu, la segunda parte retoma la historia donde la dejó su predecesora, con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) enfrentadas tras las consecuencias de sus decisiones. Mientras la primera vive exiliada y demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, la segunda se ha convertido en el símbolo de la bondad y la fama en la Ciudad Esmeralda. Sin embargo, una nueva amenaza y la llegada de una misteriosa chica de Kansas obligarán a ambas a reencontrarse y a redefinir su destino.

El reparto vuelve a contar con un elenco de primer nivel: Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Sharon D. Clarke. La producción está a cargo de Marc Platt y David Stone, con Stephen Schwartz y Winnie Holzman entre los productores ejecutivos. La primera entrega, estrenada en 2024, fue un éxito de crítica y público, con 10 nominaciones a los Oscar® y más de 750 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Basada en el aclamado musical de Broadway con música y letras de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, WICKED PARTE II promete un final épico, emocional y visualmente deslumbrante. Con su mensaje sobre la amistad, la empatía y la redención, el universo de Oz vuelve a los cines para cerrar una historia que ha marcado a toda una generación.

