Aprovecha los descuentos de Black Friday en RAFFAELLA, EL MUSICAL

Como cada año, ha llegado el Black Friday y RAFFAELLA, EL MUSICAL no se quiere quedar atrás. En funciones seleccionadas el público podrá disfrutar de descuentos de hasta el 25% para disfrutar de la magia y canciones de la estrella del pop, Raffaella Carrà, que ya están triunfando en el Teatro Capitol de Madrid.

Así, el domingo 23 de noviembre, el domingo 30 de noviembre y el domingo 7 de diciembre se podrá canjear este descuento con el código "RAFFAELLA25" en el proceso de compra unicamente en su página web.

La historia de RAFFELLA, EL MUSICAL trata de un espectáculo único que invita al público a recorrer, con un "trepidante ritmo e irresistible encanto", los momentos más significativos de la carrera de la artista italiana que hizo bailar al mundo entero. Con vibrantes coreografías y la fuerza de sus canciones más queridas e inolvidables, el show repasa desde los inicios de Raffaella hasta su éxito internacional, incluyendo los desafíos que enfrentó y sus amores más especiales y secretos.

Más que un musical, esta historia es un viaje emocionante y arrollador, que hará cantar, bailar y soñar al público en directo, devolviendo a los escenarios durante sus 90 minutos de duración, la magia y la alegría de un icono que permanece en el tiempo.

La dirección del espectáculo está a cargo de Luciano Cannito, reconocido por su amplia trayectoria en grandes producciones internacionales. La dirección musical corre a cargo de Dan Vidal Roloff, la coreografía está firmada por Fabrizio Prolli, la escenografía por Italo Grassi y el diseño de luces por Alessandro Caso.

En cuanto al equipo artístico, este está formado por actores y bailarines que destacan en escena. El musical está protagonizado por Lorena Santiago, en el papel de Raffaella Carrà; Robert Matchez como Alessandro; Chus Herranz en el rol de Iris; Paco García interpretando a Gianni Boncompagni; Luana Carrera como Nadia y Chemari Bello como Giovanni Salvi.

El elenco se completa así con un grupo masculino formado por Rick Monje, Amedeo Monzo, Gonzalo Santamaría, Alejandro Garasa, Chris Caballero, Raúl Heredia, Israel Trujillo y Mattia Ruggeri; y un elenco femenino integrado por Julia Pereira, Salomé García, Anna Puighermanal, Luz Cueva, Irene Rodríguez, Elena Almagro, Silvia Badia y Clara Martínez. Además, Juan Carlos Muñoz y Lucía Ortiz participan como swings, y Sol Madrigal y Jesús Daniel de la Casa como covers.

Finalmente, la producción corre a cargo de Valeria Arzenton, empresaria y productora italiana, fundadora del grupo ZED y de la compañía española Dreamcatcher Entertainment S.L., con los que ha impulsado grandes espectáculos en Italia y España, incluido RAFFELLA, EL MUSICAL que ya está preparado para arrasar durante el Black Friday. ¡No te lo pierdas!

