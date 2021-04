Roger Berruezo presenta HISTORIAS JAMÁS CANTADAS

Roger Berruezo presentará HISTORIAS JAMÁS CANTADAS en el Teatre Condal de Barcelona el próximo 10 de mayo.

El artista se subirá al escenario acompañado de Marc Sambola a las guitarras, Berenguer Aina en batería, percusión y teclados y Nacho Melús y Nerea Pozo en coros y arreglos vocales.

Sobre el show, Roger Berruezo comenta "cuando he cantado en un musical, he interpretado las canciones que otros habían escogido. Cuando he querido escoger, me he embarcado en conciertos personales pero interpretando canciones que otra gente había cantado. Esta vez, he querido escoger yo mismo el que nadie aún no ha escuchado".

El actor y cantante ha participado en grandes producciones musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, LA BELLA Y LA BESTIA, RENT, GHOST o CASI NORMALES, entre otras. También hemos podido verle en televisión en series como ÁGUILA ROJA, CIEGA A CITAS, SERVIR Y PROTEGER o CUÉNTAME COMO PASÓ. Pero esto no es todo, porque también pudimos verle en este registro anteriormente en formatos más íntimos como su concierto NATURALMENT en 2019.

Si no quieres perderte este concierto, tienes una cita el próximo 10 de mayo en el Teatre Condal de Barcelona Para más información y venta de entradas, consulte la web del teatro.