PHOTOS: TODOS LOS LADOS DE LA CAMA se estrena en los Cines Callao de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Anoche tuvo lugar en los Cines Callao de Madrid la esperada premiere de Todos los lados de la cama, la nueva entrega de la icónica saga iniciada con El otro lado de la cama, la comedia musical que conquistó al público en 2002 y se convirtió en un fenómeno del cine español. A la cita acudieron su directora, Samantha López, y el elenco encabezado por Ernesto Alterio, Pilar Castro, Lucía Caraballo, Jan Buxaderas y María Esteve, junto a numerosos rostros conocidos del panorama cinematográfico nacional.

La película, distribuida en España por Buena Vista Internacional, llegará a los cines el 14 de noviembre y promete recuperar el espíritu gamberro, romántico y musical que definió a la original, actualizando su mirada a los nuevos tiempos. Con coreografías y canciones inspiradas en grandes éxitos del pop español, Todos los lados de la cama propone una historia coral que explora, con humor y ritmo, cómo han cambiado las formas de amar y convivir dos décadas después.

En esta nueva entrega, Javier (Ernesto Alterio) y Carlota (Pilar Castro) se reencuentran tras años sin verse solo para descubrir, horrorizados, que sus hijos Óscar (Jan Buxaderas) y Julia (Lucía Caraballo) planean casarse. Convencidos de que una relación tradicional y monógama es un error en pleno 2025, los antiguos amantes se unen para sabotear la boda. Lo que sigue es una serie de enredos, malentendidos y situaciones disparatadas que pondrán a prueba sus propios ideales sobre el amor y la libertad.

Completan el reparto Natalia Verbeke, Alberto San Juan, María Esteve y Secun de la Rosa, retomando algunos de los personajes más recordados del universo original y aportando nuevas perspectivas a esta comedia generacional. Todos los lados de la cama invita a reflexionar, entre risas y canciones, sobre la evolución de las relaciones y las contradicciones que persisten en una sociedad que presume de moderna, pero que sigue sin tener respuestas definitivas sobre el amor.



Pilar Castro

Pilar Castro

Jan Buxaderas

Jan Buxaderas

Lucía Caraballo

Lucía Caraballo

Lucas Velasco, Ernesto Alterio, Pilar Castro, Samantha López Speranza, Jan Buxaderas, Lucía Caraballo, María Esteve, Sergio Abelaira y Leire Aguiar

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.