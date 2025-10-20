PHOTOS: Nuevas imágenes de los ensayos de GODSPELL, dirigido por Antonio Banderas en Málaga

Enter Your Email to Unlock This Article



La compañía de GODSPELL continúa inmersa en los ensayos previos a su esperado regreso al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde el espectáculo se representará durante diez semanas a partir del 30 de octubre. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, esta producción —dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón— promete revivir la energía y el espíritu de la aclamada puesta en escena estrenada originalmente en 2022.

Las nuevas imágenes difundidas por el Teatro del Soho CaixaBank muestran a los intérpretes en plena fase de ensayos, trabajando con intensidad bajo la mirada de Antonio Banderas. En ellas se percibe la energía, la complicidad y la pasión que definen esta producción, en la que lo emocional y lo festivo se entrelazan con la fuerza de la música en directo.

Tras conquistar al público malagueño y agotar localidades en su primera temporada, GODSPELL emprendió una exitosa gira entre octubre de 2024 y abril de 2025, recorriendo algunos de los principales teatros de España. Su regreso a Málaga supone el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa para este clásico de Broadway, que mantiene su mensaje de esperanza y comunidad a través de un lenguaje escénico contemporáneo y vibrante.

La propuesta contará con un elenco formado por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Álex Parra, junto a una banda en directo compuesta por seis músicos. A lo largo de dieciséis números musicales emblemáticos —como Preparad el camino, Día a día o Una ciudad hermosa— el espectáculo combina elementos de vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres, consolidando su carácter visual y teatralmente innovador.

El regreso de GODSPELL consolida una vez más la apuesta del Teatro del Soho CaixaBank por los grandes musicales con sello propio, reafirmando el papel de Málaga como uno de los centros escénicos más dinámicos y relevantes del panorama teatral español.