PHOTOS: MAR I CEL, LA PELÍCULA, estrena una nueva vida en la gran pantalla

El musical más emblemático del teatro catalán da un paso histórico: MAR I CEL llega a las salas de cine de toda Cataluña con una adaptación cinematográfica coproducida por 3Cat y Dagoll Dagom. Tras una preestrena con todas las entradas agotadas en los Cines Aribau, la película inicia su recorrido comercial este 28 de noviembre, ofreciendo al público la oportunidad de redescubrir un título fundamental del patrimonio cultural catalán a través de un lenguaje audiovisual renovado.

La dirección de Paulí Subirà Claramunt apuesta por una narrativa visual inmersiva que transforma la experiencia teatral en un relato íntimo y cercano. El film, rodado con nueve cámaras cinematográficas en calidad 4K HDR y sonido inmersivo Dolby Atmos, incorpora nuevas escenas y breves interludios que amplían el relato original y refuerzan su contexto histórico. Subirà describe el enfoque como una manera de “vivir Mar i cel desde dentro”, con cámaras que se mueven entre los intérpretes para capturar la acción a pocos centímetros.

A partir del 28 de noviembre, MAR I CEL, LA PELÍCULA podrá verse en más de cincuenta cines de toda Cataluña, así como en salas de Valencia, Palma, Ibiza y Vila-real. Es la primera vez que el montaje llega de forma simultánea a tantas localidades, después de un llarg recorregut teatral que l’ha portat per Barcelona, Mallorca, València, Bilbao, Saragossa i Alemanya. Anna Rosa Cisquella i Joan Lluís Bozzo, miembros fundadores de Dagoll Dagom, subrayan que este estreno supone la culminación de una trayectoria de décadas vinculada a este título icónico.

En el apartado musical, la película cuenta con la interpretación de la Orquestra Simfònica del Vallès bajo la dirección de Sergi Cuenca, sumando más de cincuenta músicos y la participación del propio compositor, Albert Guinovart, al piano. El reparto reúne a la compañía del montaje de 2024, encabezada por Alèxia Pascual y Jordi Garreta. Con más de 1,6 millones de espectadores desde su estreno en 1988 y tres reposiciones, MAR I CEL continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del musical en Cataluña y ahora emprende una nueva travesía a través del cine.



