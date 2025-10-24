PHOTOS: GODSPELL llega a Málaga bajo la dirección de Antonio Banderas con una propuesta renovada

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical GODSPELL, que se estrenará el próximo 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, se ha presentado hoy ante los medios con un adelanto de algunos de sus números más emblemáticos. Bajo la dirección de Antonio Banderas y la versión de Emilio Aragón, la compañía formada por 13 actores y una banda de seis músicos ofreció un anticipo de canciones como Salva a tu pueblo, Aprende bien tus lecciones y La luz del Mundo, mostrando la fuerza y energía que caracterizan a este clásico de Broadway basado en el Evangelio de San Mateo.

Tras la actuación, Antonio Banderas se unió al elenco —integrado por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Raúl Ortiz y Alex Parra— y al equipo creativo, incluyendo a Carmelo Segura (Coreografía), Víctor Ullate Roche (Director Residente), Daniel Villarroya (Director Musical) y Gabriela Salaverri (Vestuario), para posar ante los medios. La presentación destacó tanto por la química entre el equipo artístico como por la cuidada puesta en escena que combina talento vocal y teatral.

Antonio Banderas adelantó que esta versión de GODSPELL ofrecerá una mirada diferente, con una narrativa más oscura que profundiza en el conflicto entre Jesús y Judas. “Será una propuesta distinta y muy atractiva para el espectador. Incluso aquellos que ya lo hayan visto descubrirán muchas sorpresas nuevas”, señaló. Asimismo, reflexionó sobre la vigencia del mensaje del musical, que sigue invitando a reflexionar sobre la paz, el amor al prójimo y el perdón, valores que, según el director, siguen sin cumplirse plenamente en la actualidad.

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y letras de Stephen Schwartz, GODSPELL estará en el Teatro del Soho CaixaBank hasta el 11 de enero de 2026, antes de su traslado a Madrid el 21 de enero en el Gran Teatro Pavón.

Fotos: Marina.M.Luna

