PHOTO: Primera imagen de las protagonistas de WICKED, el fenómeno de Broadway que llega a Madrid

ATG Entertainment ha presentado la primera imagen oficial de Cristina Picos y Cristina Llorente caracterizadas como Elphaba y Glinda, las grandes protagonistas de WICKED, el musical que se estrenará en el Teatro Alcalá de Madrid el próximo 3 de octubre. Con esta fotografía, ambas actrices se suman a la prestigiosa lista de intérpretes que han dado vida a las legendarias brujas de Oz en los escenarios de todo el mundo.

Cristina Picos, nacida en Galicia, ha desarrollado una sólida carrera en teatro musical con títulos como EL MÉDICO, LOS PILARES DE LA TIERRA o UBUNTU. Por su parte, Cristina Llorente, vallisoletana con formación en Londres y Madrid, cuenta con una extensa trayectoria en grandes producciones como PRETTY WOMAN, GHOST, EL REY LEÓN o GREASE, además de trabajos en televisión y reconocimientos como el Premio BroadwayWorld a Mejor Actriz Protagonista en 2020.

El estreno de WICKED en España supone un hito para la cartelera nacional. Con más de 60 millones de espectadores en todo el mundo, 21 años en cartel en Broadway y 18 en el West End londinense, el musical se ha consolidado como uno de los títulos más influyentes de las últimas décadas, ganador de más de un centenar de premios internacionales, incluidos el Tony y el Grammy.

La producción madrileña, dirigida y adaptada por David Serrano, llevará al público a la tierra de Oz para descubrir la historia jamás contada de Elphaba y Glinda: dos jóvenes brujas destinadas a cambiar el rumbo de su mundo. Con la música de Stephen Schwartz y canciones inolvidables como “Defying Gravity” o “For Good”, WICKED promete convertirse en un acontecimiento teatral sin precedentes en nuestro país.

Foto: Javier Naval