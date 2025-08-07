ORCAM comienza los ensayos de EL ORGULLO DE QUERERTE

Enter Your Email to Unlock This Article



Del 11 al 20 de septiembre los Teatros del Canal de Madrid acogerán el estreno de EL ORGULLO DE QUERERTE, el próximo proyecto de la fundación ORCAM que ha comenzado los ensayos esta semana.

Alonda de la Parra dirige este gran montaje de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid con música de Javier Carmena y libreto de Felipe Nieto. La dirección escénica corre a cargo de Albert Boadella y Martina Cárdenas, la dirección musical de Alondra de la Parra y José Luis López Antón y la dirección de coro de Javier Fajardo.

El montaje contará con los solistas Enrique Viana (tenor), Santiago Ballerini (tenor), Germán Olvera (barítono), María Rey-Joly (soprano), Mar Morán (soprano), Andrea Rey (mezzosoprano) y Berna Perles (soprano). El equipo técnico está formado por Ricardo Sánchez Cuerda (escenografía), Sara Cano (coreografía), Gabriela Salaverri (vestuario), Javier Marín (cartel) y Vernat Jansà (iluminación).

Allá por el año 2010, una afortunada locura de Javier Carmena y Felipe Nieto, alumbró lo que hoy es El Orgullo de quererte. Se propusieron entonces revitalizar la zarzuela de gran formato o zarzuela grande, respetando su forma tradicional y actualizando la temática para acercarla al momento presente y, en general, a los nuevos públicos. “Javier Carmena ha compuesto una partitura muy bella porque ha tenido la inteligencia y sobre todo la humildad de seguir el legado de los grandes del género”, explica Albert Boadella.

Tras una versión de concierto semi escenificada en 2022 en Teatros del Canal que fue recibida con entusiasmo, El Orgullo de quererte llega ahora a los escenarios en una versión completa, con una propuesta escénica original y ambiciosa. La zarzuela mantiene el sabor costumbrista del género clásico, pero traslada la acción a un entorno urbano actual, en pleno barrio de Chueca.

La obra entrelaza temas universales como el amor, los celos, el miedo y la libertad con una partitura rica y ecléctica que incorpora foxtrots, boleros, chotis, pasodobles, coplas y fandangos. Un homenaje a la tradición lírica española desde una mirada inclusiva, contemporánea y cargada de vitalidad escénica y musical.