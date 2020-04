Mauricio Martínez será el próximo invitado de 'Entre Cafés'

El próximo miércoles 22 de abril a las 5pm el actor mexicano nos acompañará en una nueva entrega de 'Entre Cafés' para hablar sobre, autor de JESUS CHRIST SUPERSTAR, EVITA, PHANTOM OF THE OPERA y SUNSET BOULEVARD, entre otros muchos títulos.

En cada sesión de BroadwyWorld Entre Cafés a través de Instagram Live! charlaremos sobre nuestros temas musicales favoritos, sus autores, las historias detrás de esas canciones. Cada semana tendremos nuevos invitados: actores, directores, coreógrafos. ¡Todxs son bienvenidxs a esta charla para los amantes de los musicales!

Mauricio Martínez es un artista orgullosamente mexicano y multidisciplinario que hoy goza una de las carreras más versátiles y completas dentro del mundo del espectáculo internacional.

Actor, cantante, bailarín, escritor, productor musical que logra la consolidación internacional al convertirse en el quinto actor mexicano en protagonizar un musical en Broadway con ON YOUR FEET! donde dio vida al productor 'Emilio Estefan', primero en la meca del teatro neoyorquina donde obtuvo excelentes críticas de la prensa especializada y posteriormente en la primer gira del mismo espectáculo, producido por Gloria y Emilio Estefan, en donde recorrió más de 40 ciudades de Estados Unidos por 1 año.

En la televisión actualmente da vida a 'Marcos Gutiérrez' en "El Vato", la primer serie original de NBC Universo que lo hizo acreedor de un Emmy Internacional y está disponible en Netflix en todo el mundo.

Mauricio se dio a conocer en el 2002 en el programa de televisión "Operación Triunfo México" luego de estudiar artes escénicas en Nueva York en The American Musical And Dramatic Academy y ha participado en las telenovelas mexicanas "Clap", "Atrévete A Soñar", "La Mujer Del Vendaval" y "Porque El Amor Manda" para Televisa así como en la exitosa serie "Señora Acero 2" de Telemundo.

En cine ha actuado en las cintas mexicanas "A La Mala", próxima a estrenarse el cortometraje de thriller "How They Met Themselves" y prepara una película musical basada en el musical Off Broadway "Children Of Salt", que protagonizó en Nueva York en el 2016.

En la música, su álbum debut "Desde 1978" (2012) debutó en primer lugar de ventas digitales y su segundo material, "Desde 1978...Lado B" es un homenaje a las divas del pop en español en el que incluye un dueto con Rocío Banquells. Sus vídeos musicales "Abrázame Muy Fuerte" (con Fernanda Castillo), "Así No Te Amará Jamás" (con Bianca Marroquín y Mark Tacher) y "Luna Mágica" (con Jacqueline Andere) cuentan con cientos de miles de vistas en YouTube.

Máximo exponente del teatro musical en México, ha protagonizado los musicales "La Bella & La Bestia", "The Drowsy Chaperone", "Fiebre De Sábado Por La Noche", "Ciudad Blanca", "Dulce Caridad" y "Canciones Desde Una Cama Sin Tender" en la Ciudad de México; además de protagonizar las obras de cámara "Perverso" (Toyer) y el clásico de Arthur Miller "Panorama Desde El Puente" en el prestigioso Teatro Helénico.

En Estados Unidos protagonizó el musical Off Broadway "Children Of Salt" el cual recibió el premio de Mejor Musical en el New York Musical Festival e interpretó a 'Che' en "Evita" en el Kansas City Repertory Theatre. También ha regresado a su natal Monterrey a estelarizar con gran éxito las producciones de los musicales teatrales "Jesucristo Superestrella" de Andrew Lloyd Webber y "Los Últimos Cinco Años" de Jason Robert Brown.

Algunos de los premios que ha recibido son: El Heraldo de México, La Palma de Oro de los Periodistas Teatrales, Mejor Actor de Musical Y Revelación del año por parte de la APT (Agrupación de periodistas teatrales) y la ACPT (Asociación de críticos y periodistas teatrales), el Sol de México, premio "Bravo" y la Luna del Auditorio, entre otros.

Mauricio actuó junto a Jon Secada, Emily Estefan y Miami Sound Machine en los Kennedy Center Honors para Gloria Estefan en el 2018, también ha participado en programas como The Talk, Los Premios Tony, los Latin Grammy Awards, los Premios Billboard y compartió el escenario junto a Rita Moreno, Andy García, José Feliciano, Gianmarco, Cyndi Lauper y Patti LaBelle en el Gershwin Prize otorgado por la Library Of Congress a sus amigos Gloria y Emilio Estefan.

Actualmente prepara su tercer trabajo discográfico de la mano de la productora Broadway Records, realiza una gira por Estados Unidos con su espectáculo "De México To Broadway" y escribe su primer libro basado en su historia de vida (no solo como artista sino como sobreviviente de cáncer cuatro veces, migrante y vocero de salud mental), además de haber protagonizado el estreno mundial del nuevo musical biográfico de Sir Andrew Lloyd Webber: "Unmasked".

