Los 10 mejores DANCE NUMBERS de teatro musical

Para celebrar el Día Mundial de la Danza, hemos decidido hacer un recopilatorio con los 10 mejores dance numbers del teatro musical que seguro que hará que te entren ganas de bailar

1. MANIAC - FLASHDANCE

Esta canción, ya convertida en un himno, es uno de los mejores números musicales de la obra.

FLASHDANCE cuenta la historia de una joven que sueña con convertirse en bailarina profesional.

2. ALL THAT JAZZ -CHICAGO

La primera canción del musical ya hace que te entren ganas de bailar. Catherine Zeta-Jones, Natalia Millán y Marta Ribera son algunas de las artistas que se han metido en la piel de Velma Kelly para interpretar este número.

CHICAGO nos presenta a varias mujeres encarceladas que harán lo que sea para conseguir salir de prisión.

3. THE TIME OF MY LIFE - DIRTY DANCING

Una de las escenas más míticas de la historia de los musicales no podía faltar en este recopilatorio, porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos intentado el momento del salto.

DIRTY DANCING cuenta la historia de Baby una joven atrapada en unas aburridas vacaciones hasta que conoce a Johny Castle, el profesor de baile.

4. ONE - A CHORUS LINE

El musical trata sobre un grupo de bailarines que se encuentra audicionando para conseguir formar parte del cuerpo de baile de un espectáculo de Broadway.

Zach, el coreógrafo que evalúa a los candidatos, les enseña la coreografía.

5. THE JELLICLE BALL - CATS

El musical felino se une a esta lista con su celebración anual que reúne a todos los miembros de la tribu.

CATS nos cuenta la historia de una tribu de gatos en la que deben decidir quién ascenderá a Heaviside Layer para poder renacer y volver en una nueva vida.

6. MEIN HERR - CABARET

Liza Minelli tiene el don de hacer que hasta bailar encima de una silla parezca fácil y así nos lo demostró en este número.

CABARET cuenta la historia del Berlín de 1931, Sally Bowles, una cabaretera del Kit Kay Club y Cliff Bradshaw, un escritor americano que llega a la ciudad en busca de inspiración.

7. SEIZE THE DAYS - NEWSIES

NEWSIES trata sobre Jack Kelly, un pequeño vendedor de periódicos y líder de una banda de periodistas adolescentes que solo sueñan con poder vivir lejos de las miserias de la calle.

En esta escena del musical, los jóvenes deciden ponerse en huelga, y qué mejor forma que hacerlo cantando.

8. THE DANCE AT THE GYM - WEST SIDE STORY

Este mambo de WEST SIDE STORY no podía faltar tampoco en este recopilatorio.

El musical cuenta la historia de dos bandas callejeras neoyorquinas enfrentadas. Las cosas empeoran cuando la hermana del líder de uno de las bandas se enamora de un ex-líder del grupo enemigo.

9. YOU CAN'T STOP THE BEAT - HAIRSPRAY

Esta canción es una de esas que todo el mundo conoce y en cuanto la escuchas, te entran ganas de bailar.

HAIRSPRAY nos presenta a Tracy, una chica de Baltimore cuyo sueño es bailar.

10. STEP ON TIME - MARY POPPINS

La historia de la famosa niñera británica viaja desde los tejados hasta nuestra web con la pegadiza canción de los deshollinadores.

MARY POPPINS cuenta la historia de una niñera mágica que acude a socorrer a una familia de Londres que está tan absorta en su trabajo que no presta demasiada atención a sus hijos.