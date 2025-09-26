Lorena Gómez debuta en el teatro con RINCONES. EL AMOR, ¿MERECE LA PENA? en el EDP Gran Vía

Get Access To Every Broadway Story



Lorena Gómez da un nuevo paso en su carrera y se estrena en el teatro con el monólogo musical RINCONES. EL AMOR, ¿MERECE LA PENA?, que llega el 30 de septiembre al Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Bajo la dirección de José Andrés López de la Rica, la artista combina canciones reconocibles del pop/rock español con un texto íntimo que reflexiona sobre el amor y las emociones del pasado.

En el escenario, Gómez interpreta a Macorina, quien, acompañada únicamente del piano de Angie Lófer, rememora historias románticas en busca de respuestas a la pregunta central de la obra. La complicidad entre la cantante y la pianista aporta un matiz único a cada interpretación, en un viaje que mezcla nostalgia, humor y música.

La obra coincide con el inicio de una nueva etapa musical de Lorena Gómez, que el 19 de septiembre lanzará el primer sencillo de un proyecto en el que lleva meses trabajando. Este debut teatral se suma a una trayectoria de casi veinte años, en la que ha alcanzado dos discos de oro y colaborado con artistas como Julio Iglesias, David Bisbal, Pastora Soler o Gente de Zona.