Llega a México el icónico musical Disney ALADDIN

Después de casi año y medio de que la industria del entretenimiento cerrara la puerta, escenarios y teatros, poco a poco están regresando. La cuenta de Escenario Ocesa ha anunciado el estreno en México de una de las obras favoritas de Broadway: ALADDIN.

El primer evento de Disney en vivo en Latinoamérica después de la pandemia llegará al Teatro Telcel en noviembre, donde se podrá disfrutar del musical que su estrenó en 2014 en Ámsterdam y que ha sido visto por más de 10 millones de personas alrededor del mundo. Además, es importante añadir que será la primera vez que está obra sea adaptada al español.

Basada en la película de Disney de 1992, la puesta en escena incluye canciones clásicas, como "A Whole New World" y " Friend like me", además de incluir nuevas piezas. También hay algunas modificaciones en la historia, como la inclusión de nuevos personajes, o como la desaparición de otros.

A pesar de tener seleccionado a la mayoría del elenco desde febrero de 2020, después de un arduo proceso de selección que duró aproximadamente dos años, hace poco iniciaron los ensayos de la obra que se estrenará el próximo 17 de noviembre en el Teatro Telcel.

El actor Rodney Ingram será quien interprete a Aladdin; Ingram es un mexicano que ha participado en la misma obra para Broadway, por lo que verlo es su país natal será todo un evento.

Jasmin será interpretada por Irma Flores, conocida cantante y participante de La Voz México que ya había versionado anteriormente canciones de otros musicales como "The Winner Takes It All" de MAMMA MIA!

Esta es la quinta producción que Ocesa lleva de la mano de Disney, y que se presentará en México. Para el regreso seguro de esta obra de teatro, se informó que el Teatro Telcel cuenta con sistema de aire filtrado, además de una certificación y estándares integrales en procedimientos de limpieza contra el COVID-19.

Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster proximamente.