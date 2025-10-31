Las entradas para WICKED PARTE II en cines ya están a la venta

Enter Your Email to Unlock This Article



Ya ha comenzado la preventa de entradas para WICKED PARTE II, la esperada conclusión del fenómeno cinematográfico basado en el musical de Broadway. Su estreno exclusivo en cines será el 21 de noviembre, disponible en versiones doblada, subtitulada y en español con canciones en inglés. En Estados Unidos, la preventa ha tenido un arranque espectacular, situándose entre los diez títulos con mayor venta anticipada en la historia de Fandango. Además, el 20 de noviembre los fans podrán disfrutar de una sesión doble especial con las dos películas proyectadas consecutivamente.

Bajo la dirección de Jon M. Chu, la segunda parte retoma la historia donde la dejó su predecesora, con Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) enfrentadas tras las consecuencias de sus decisiones. Mientras la primera vive exiliada y demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, la segunda se ha convertido en el símbolo de la bondad y la fama en la Ciudad Esmeralda. Sin embargo, una nueva amenaza y la llegada de una misteriosa chica de Kansas obligarán a ambas a reencontrarse y a redefinir su destino.

El reparto vuelve a contar con un elenco de primer nivel: Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Sharon D. Clarke. La producción está a cargo de Marc Platt y David Stone, con Stephen Schwartz y Winnie Holzman entre los productores ejecutivos. La primera entrega, estrenada en 2024, fue un éxito de crítica y público, con 10 nominaciones a los Oscar® y más de 750 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Basada en el aclamado musical de Broadway con música y letras de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, WICKED PARTE II promete un final épico, emocional y visualmente deslumbrante. Con su mensaje sobre la amistad, la empatía y la redención, el universo de Oz vuelve a los cines para cerrar una historia que ha marcado a toda una generación.

