La comedia familiar ESOS LOCOS FANTASMAS vuelve al Teatro Lara este sábado

El título vuelve después de debutar hace más de 10 años con toda la magia y su música.

By: Sep. 16, 2025
La comedia familiar ESOS LOCOS FANTASMAS vuelve al Teatro Lara este sábado Image
El musical familiar ESOS LOCOS FANTASMAS regresa al Teatro Lara, cargado de color, humor y emoción. Podrá verse del 20 de septiembre de 2025 al 17 de enero de 2026, todos los sábados a las 12:00 horas en la Sala Cándido Lara. La historia sigue a una niña huérfana que se refugia en un viejo teatro abandonado, donde conocerá a los fantasmas de Comedia, Dramón y Melodrama, antiguos personajes teatrales que le enseñarán el poder del arte. Juntos se enfrentarán al temido Espectro, el fantasma de los villanos, en una aventura que rinde homenaje al teatro y sus valores.

Con dirección de Paula Guida y Juan Carlos Guerra, y música original de Jorge Ahijado, el espectáculo se presenta con un elenco renovado formado por Jose Pardial, Paula Guida, Jorge Ahijado, David Simón y Ruth Ge / Bea Olivares (en funciones alternas). El apartado técnico cuenta con iluminación de Andrea Alejandra Cabrerizo Oliva, sonido de Daniel Domingo Romero y dirección creativa a cargo de Guion YCuentaNueva. La producción ejecutiva corre a cargo de Molly Cat Productions, con Irene Mingorance como ayudante de producción.

El musical no es ajeno al público madrileño: ESOS LOCOS FANTASMAS se estrenó hace casi una década en este mismo teatro, y desde entonces ha vuelto a los escenarios en varias temporadas, pasando también por salas como el Pequeño Teatro Gran Vía y el Teatro Reina Victoria, consolidándose como uno de los espectáculos infantiles más entrañables del circuito madrileño.

Divertido, conmovedor y lleno de mensaje, el espectáculo apuesta por acercar el amor por las artes escénicas a los más pequeños, recordando que el teatro es un bien cultural que se debe cuidar desde la infancia. ESOS LOCOS FANTASMAS vuelve con fuerza, dispuesto a emocionar a una nueva generación de espectadores.




