La comedia familiar ESOS LOCOS FANTASMAS vuelve al Teatro Lara este sábado

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El musical familiar ESOS LOCOS FANTASMAS regresa al Teatro Lara, cargado de color, humor y emoción. Podrá verse del 20 de septiembre de 2025 al 17 de enero de 2026, todos los sábados a las 12:00 horas en la Sala Cándido Lara. La historia sigue a una niña huérfana que se refugia en un viejo teatro abandonado, donde conocerá a los fantasmas de Comedia, Dramón y Melodrama, antiguos personajes teatrales que le enseñarán el poder del arte. Juntos se enfrentarán al temido Espectro, el fantasma de los villanos, en una aventura que rinde homenaje al teatro y sus valores.

Con dirección de Paula Guida y Juan Carlos Guerra, y música original de Jorge Ahijado, el espectáculo se presenta con un elenco renovado formado por Jose Pardial, Paula Guida, Jorge Ahijado, David Simón y Ruth Ge / Bea Olivares (en funciones alternas). El apartado técnico cuenta con iluminación de Andrea Alejandra Cabrerizo Oliva, sonido de Daniel Domingo Romero y dirección creativa a cargo de Guion YCuentaNueva. La producción ejecutiva corre a cargo de Molly Cat Productions, con Irene Mingorance como ayudante de producción.

El musical no es ajeno al público madrileño: ESOS LOCOS FANTASMAS se estrenó hace casi una década en este mismo teatro, y desde entonces ha vuelto a los escenarios en varias temporadas, pasando también por salas como el Pequeño Teatro Gran Vía y el Teatro Reina Victoria, consolidándose como uno de los espectáculos infantiles más entrañables del circuito madrileño.

Divertido, conmovedor y lleno de mensaje, el espectáculo apuesta por acercar el amor por las artes escénicas a los más pequeños, recordando que el teatro es un bien cultural que se debe cuidar desde la infancia. ESOS LOCOS FANTASMAS vuelve con fuerza, dispuesto a emocionar a una nueva generación de espectadores.