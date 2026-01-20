LA PISTA llega a la Sala Dau al Sec

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

LA PISTA es un musical de nueva creación que se estrenará en la Sala Dau al Sec – Espai d’Arts Escèniques de Barcelona del 14 al 29 de enero de 2026. El proyecto nace en el seno de la escuela Aules y da el salto a la exhibición profesional con una propuesta que combina teatro, música y danza.

La obra está dirigida y escrita por Jaume Viñas, con música, letras y dirección musical de Cisco Cruz, y coreografías de Beatriz Macías. Con un elenco de 19 intérpretes, el espectáculo traslada al público a la dura década de los años 30 en Estados Unidos, en plena Gran Depresión, donde los concursos de baile se convierten en grotescos espectáculos de supervivencia.

La trama se centra en una prueba extrema: parejas de bailarines deben permanecer bailando sin parar, con descansos mínimos, hasta que solo quede una pareja de pie para ganar 2.000 dólares. Esta competición, basada en hechos reales y en el espíritu del swing y el sonido tradicional americano, explora los límites físicos y emocionales de sus participantes.

LA PISTA se presenta como una apuesta por la creación original y el talento emergente, reforzando el compromiso de la Sala Dau al Sec con nuevas propuestas escénicas y ofreciendo al público un musical intenso, contemporáneo y de gran carga humana.

