Ian Paris y Sergio Lobo se incorporan a la producción alemana de STARLIGHT EXPRESS en Bochum

El talento nacional continúa conquistando escenarios internacionales. Los actores Ian Paris y Sergio Lobo se incorporarán próximamente a la mítica producción alemana de STARLIGHT EXPRESS, el emblemático musical compuesto por Andrew Lloyd Webber que se representa de forma ininterrumpida en la ciudad de Bochum.

Este montaje es mundialmente conocido por su longevidad y por la particularidad técnica de que sus intérpretes realizan toda la función sobre patines, lo que exige una preparación física y artística de alto nivel.

La incorporación de estos profesionales supone un nuevo paso en la internacionalización de los artistas formados en España. Ian Paris llega a este proyecto tras haber participado en grandes producciones como el musical ALADDIN en la Gran Vía madrileña o el montaje de IN THE HEIGHTS en República Dominicana. Por su parte, Sergio Lobo, formado en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, cuenta en su haber con experiencia en musicales originales de su propia compañía como ATRAPADOS, además de haber formado parte del elenco de la producción MIÉRCOLES.

Estas nuevas incorporaciones no son un caso aislado, sino que refuerzan la "armada española" en Alemania. Cabe recordar que el actor Pablo López ya forma parte del elenco de este mismo montaje, consolidando una representación española de lujo en uno de los espectáculos más exigentes y espectaculares del panorama europeo.

Con estas contrataciones, STARLIGHT EXPRESS sigue demostrando que es un puente de unión para artistas de todo el mundo, donde España ha logrado hacerse un hueco privilegiado gracias al esfuerzo y la calidad de sus intérpretes.

