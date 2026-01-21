Gara Roda dirige a Paula Malia en la lectura de EL VALS DE BALTIMORE de Paula Vogel

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La programación de las próximas semanas en la Sala Beckett destaca por el ciclo monográfico dedicado a una de las figuras más trascendentes del teatro estadounidense contemporáneo: Paula Vogel. Aunque la presencia de la autora en Barcelona articula diversas actividades y estrenos, uno de los puntos de mayor interés artístico reside en la lectura dramatizada de EL VALS DE BALTIMORE, programada para el próximo 31 de enero. Esta propuesta supone el reencuentro profesional de la directora Gara Roda con la actriz Paula Malia tras su trabajo conjunto en ÀNIMA. Al equipo se une Albert Bolea, quien se encuentra actualmente en Madrid interpretando a Elder McKinley en la aclamada producción de THE BOOK OF MORMON de ATG Entertainment.

La dirección de este texto sitúa a Roda ante uno de los nombres más influyentes de Broadway y ganadora del premio Pulitzer, consolidando un paso significativo en su trayectoria al abordar la obra de una autora de tal magnitud internacional.

Para esta lectura, Paula Malia asume una responsabilidad escénica central al interpretar a Anna, la protagonista de la obra. Se trata de un rol de gran complejidad y carga simbólica, ya que el personaje funciona como un alter ego de la propia autora y motor de la acción dramática. Malia encarna a una maestra de escuela diagnosticada con una enfermedad ficticia, la Infección de Tocament de Vàter (ITV), quien decide emprender un último viaje hedonista a Europa junto a su hermano Carl. Gara Roda asume el reto de dirigir esta sátira sobre el duelo y la evasión, donde los protagonistas se debaten entre el hedonismo y el espionaje médico, mientras todos los paisajes europeos evocan sospechosamente a la ciudad de Baltimore. La puesta en escena cobra mayor relevancia dado que coincide con la estancia de la propia Paula Vogel en Barcelona, quien participará en diversas actividades formativas y coloquios en la ciudad.

El foco sobre la autora se completa en la sala principal con la exhibición de COM VAIG APRENDRE A CONDUIR, programada del 28 de enero al 1 de marzo. Bajo la dirección de Marilia Samper. Asimismo, la presencia de Vogel en la ciudad incluye su participación en el curso de escritura "JUGANDO CON LA TRAMA" y en varios coloquios, como el que mantendrá con Helena Tornero en la Llibreria Finestres el 27 de enero.

Junto a este bloque temático, la cartelera mantiene hasta el 8 de febrero TALLAR-SE UN PEU AMB UNA MOTOSERRA de Bàrbara Mestanza, un thriller interpretado por la propia autora junto a Rosa Boladeras y Júlia Molins. Posteriormente, la sala dará paso a VOCIGRAPHARIUM, un ciclo de lecturas dramatizadas de cómic underground que comenzará el 10 de febrero.

