Eva Marco y Sofía Escobar presentan OPERA MEETS BROADWAY

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo 11 de octubre el Teatro Serrano de Madrid acogerá el estreno de OPERA MEETS BROADWAY, un nuevo espectáculo en el que las actrices y cantantes Eva Marco y Sofía Escobar suben a escena juntas por primera vez para celebrar su amistad.

Un encuentro único entre dos grandes voces de la lírica y el teatro musical. La soprano Eva Marco y la estrella internacional de los escenarios Sofía Escobar se unen en un recital que viaja desde la ópera hasta los grandes musicales de Broadway y el West End. El programa incluye arias inolvidables, dúos llenos de emoción y piezas icónicas del repertorio contemporáneo, creando un puente entre la tradición operística y la fuerza dramática del teatro musical.

Eva Marco y Sofía Escobar son divas de lo suyo y, sin embargo, o incluso siéndolo... AMIGAS. Durante sus trayectorias han representado partituras que están en el imaginario colectivo, pero el camino no ha sido fácil. A lo largo de ÓPERA MEETS BROADWAY las escucharemos cantar algunas de esas piezas con las que han hecho vibrar al público como como EL FANTASMA DE LA ÓPERA y NORMA, pero también nos contarán las vicisitudes y dificultades a las que han tenido que someterse durante sus carreras.

Eva Marco ha interpretado papeles como Mimì (La Bohème), Liù (Turandot) o Suor Angelica, y ha participado en oratorios como el Réquiem de Mozart y la Novena de Beethoven. Su carrera combina ópera, teatro musical —como El Médico— y proyectos escénicos como Sfogato, homenaje a María Callas, con una filosofía clara: acercar la lírica a todos los públicos sin elitismos.



Por su parte, Sofía Escobar ha desarrollado su trayectoria especialmente en el teatro musical. Entre los hitos de su trayectoria está haber protagonizado EL FANTASMA DE LA ÓPERA en el West End de Londres junto a Gerónimo Rauch o SONRISAS Y LÁGRIMAS en Portugal.



Ahora, estas dos amigas dejan atrás a personajes como Christine Daaè o Mimí para ser simplemente Sofía y Eva, dos artistas que se quitan la máscara para cantarnos y contarnos cómo ha sido su camino sobre los escenarios.

Las funciones tendrán lugar el 1 de octubre y 29 de noviembre a las 17h y el 5 de diciembre a las 18:30h.